Amerikanci poslali novi prijedlog o carinama: Merz želi to pitanje što prije riješiti, Macron otkrio što neće prihvatiti

SANKCIJE RUSIJI

Steže se obruč: Četiri scenarija za rušenje Orbanova veta

Konkretno, u kontekstu Mađarske, Europska komisija sada predlaže zabranu novih ugovora o uvozu ruskog plina do 2027. i to putem putem trgovinskog zakonodavstva, čime eliminira potrebu za jednoglasnom odlukom i tako zaobilazi Mađarsku i Slovačku, koje to blokiraju unutar vanjskopolitičkog okvira.