Aladrović: Hrvatska je fenomenalno mjesto za život, možemo biti ponosni

Vlada je postavila cilj da će prosječne plaće do kraja 2022. ili početkom 2023. dostići 7.600 kuna, komentirao je ministar rada Josip Aladrović nadolazeće planove u HRT-ovoj emisiji 1 na 1.

- Krenuli smo s otprilike 6700 kuna prije godinu dana, sada smo na oko 7170 kuna, tu negdje su pokazatelji za posljednji mjesec koji prati DZS, rekao je Aladrović.

Govoreći o rastu mirovina, zacrtan je cilj od rasta od 10 posto.

- Sada, nakon godinu dana, imamo rast od 3 posto. 10 posto ćemo definitivno dostići i mislim da je to apsolutno svima jasno, poručio je.

Najavio je i cilj niz novih zakona i strateških dokumenata vezanih uz socijalnu politiku.

- Mogu i kod vas najaviti da će to biti sada jedna od prvih reformi kojima će pristupiti Vlada. Svjesni smo da je to izrazito ekonomski zahtjevno, izrazito zahtjevno iz segmenta samog državnog proračuna, no s druge strane svjesni smo da te najranjivije skupine društva moramo na bolji način obeštetiti, uključiti na sudjelovanje u društvu, i, na kraju krajeva, omogućiti dostojanstven život, smatra Aladrović.

U utorak je u hrvatski proračun stiglo više od šest milijardi eura zahvaljujući Nacionalnom planu oporavka i otpornosti. Više od 50 posto otići će direktno u gospodarstvo, objasnio je ministar, dok su ostali dijelovi usmjereni na znanost i obrazovanje, socijalne politike, tržište rada i zdravstvo.

- Očekujemo da će plan dovesti do kreiranja više od 100.000 radnih mjesta, a planira se i investicija od 1,1 milijardi kuna u mjere aktivne politike zapošljavanja s ciljem transfera zaposlenika u zeleno i digitalno, pojasnio je.

Na pitanje novinara bi li ministar rođaka vršnjaka iz Australije nagovorio da dođe u Hrvatsku, Aladrović je rekao da naravno.

- Bih, apsolutno bih. Smatram da je Hrvatska fenomenalno mjesto za život. Definitivno možemo biti ponosni na to što imamo. Možemo li to bolje iskoristiti? Sigurno možemo, kazao je.

>> VIDEO Kako strani radnici žive u Hrvatskoj: Sobe dijele s kolegama, a nakon posla rijetko kad gdje idu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.