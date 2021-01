'Ako je Žinić već četiri godine mogao useliti u kuću koju je naslijedio, to je trebao i napraviti'

Predsjednik saborskog kluba HDZ-a Branko Bačić poručio je u ponedjeljak da će o slučaju župana Ive Žinića kojeg mediji prozivaju da živi u državnoj nekretnini, a posjeduje četiri vlastite, moći donijeti konačnu ocjenu tek kad bude raspolagao svim elementima.

"Kad budem imao potpunu informaciju moći ću dati i ocjenu o tome", rekao je Bačić novinarima u Hrvatskom saboru.

Zanima ga, kaže, pravna problematika tog slučaja, želi znati ima li sisačko-moslavački župan pravnu mogućnost otkupa te (državne) kuće. Ako nema, kaže, onda bi vrlo brzo morao donijeti odluku i vratiti tu kuću državi, a on se vratiti u svoju kuću, dio nasljedstva koji, kako je sam rekao, ima na području Gline, odnosno Marinbroda.

"Pričekat ću još da dam konačnu ocjenu kad budem imao potpunu informaciju od ureda za stambeno zbrinjavanje u čijoj nadležnosti je bilo svojedobno rješavanje", kazao je.

Bačić se suglasio kako je Žinić, ako je već četiri godine imao mogućnost useliti u kuću koju je dobio nasljedstvom, to je trebao i napraviti, no naglasio je da trenutno ne zna sve "do kraja" da bi mogao dati konačnu ocjenu. "Ali rekao sam - ako nema mogućnosti da tu zgradu otkupi zato što u ovom trenutku ima useljivu zgradu u svom vlasništvu, onda bi bilo korektno i zakonito da tu svoju zgradu koju mu je pripala u nasljedstvo koristi", izjavio je.

Kaže i da je u trenutku kad je Žinić, kao državni službenik, dobio kuću na korištenje to bilo i politički i pravno i ljudski korektno te da mu je s pravom omogućeno da temeljem rješenja koristi određeni objekt. "Onoga trenutka kada su se, ako su se stekli uvjeti da ima na raspolaganju useljivu kuću, tog trenutka – on kao dužnosnik, ali i svaki drugi građanin, ne bi trebao biti u takvom objektu", rekao je Bačić, suglasivši se da su za dužnosnike, državne i lokalne, kriteriji još oštriji i da moraju biti još pažljiviji.

"Ne mogu odgovarati na hipotetska pitanja", uzvratio je novinarima na upit hoće li Žinić biti politički kažnjen ako se dokaže da nije ispravno postupio. "Potpuno ću vam moći odgovoriti onoga trenutka kada budem vidio jesu li ispunjene pretpostavke da je on mogao, nakon što mu je u vlasništvo pripao određeni objekt, taj objekt doista mogao odmah koristiti", izjavio je.

Potvrdio je da će HDZ-ovo predsjedništvo, koje se sastaje poslijepodne, raspraviti o tom i o drugim pitanjima te opetovao da će o Žinićevu slučaju donijeti svoj stav kad bude raspolagao svim elementima.

Bačić kaže i kako mu je "gotovo neshvatljivo" da 25 godina nakon oslobođenja Banovine postoje takvi pravni problemi koji nisu riješeni, te da takvih slučajeva ima i na drugim područjima države. "Vrijeme je da država putem upravnih tijela riješi ovakve slučajeva kako ne bi opterećivali ne samo Žinića, nego i druge građane koji su u sličnoj situaciji", poručio je Bačić.