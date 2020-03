Ako igdje dobijemo koronu, to će biti ovdje. Sve su putnike iz svih autobusa izmiješali. Čekamo od jutra, četrnaest-petnaest sati. Najprije nam uzmu dokumente pa popunjavamo upitnike u kojima navodimo osobne podatke, odakle dolazimo, broj telefona. Zatim ih nosimo ih do kućice gdje je inspektor, onda se to ručno ispunjava, zatim policajci nose kopirati... Nikakav doktor nas ne pregledava. Samo da se zna, za ovaj nered policija nije ništa kriva, i oni padaju s nogu. Ali moraju provoditi nečije glupe odluke – govorili su nam večeras putnici natiskani ispred limenog kontejnera gdje je povremeno policajac preko megafona prozivao ime “sretnika” koji je dobio rješenje o samoizolaciji i mogao s graničnog prijelaza Macelj krenuti dalje, ka odredištu.

- Propise donose oni koji nemaju veze sa stvarnim životom. Pa uzeli su nam sve podatke, zar nam nisu mogli rješenje poslati na mail ili poštom, a ne da tu satima čekamo. Ima tu i staraca i male djece - izgovarala je žena s maskom na licu taman kad je iz autobusa “zarobljenog” na granici izišla majka s jednogodišnjom djevojčicom.

- Na granici u Češkoj su nam izmjerili temperaturu, kroz Austriju i Sloveniju nas nitko nije zaustavljao. A na našoj su nam granici uzeli dokumente i čekamo na ovom betonu. Ovdje sam točno četrnaest sati. Tu se izmijenjalo barem 300 ljudi. A zabrana je okupljanja... - govori nam Zdenko Sito koji je na sedmodnevni godišnji ka Zagrebu krenuo iz okolice Dresdena. No na posao se neće moći vratiti po planu jer će u samoizolaciji morati provesti četrnaest dana. Hoće li se zbog neplaniranog produženja godišnjeg imati kamo vratiti na posao, on ne brine jer radi za hrvatsku firmu.

- Donijeli su nam tu na granici za jesti ribice, dvopek i vodu – kaže.

- Ali nigdje nema vode za oprati ruke - domeće Elvis Koić koji je iz Njemačke krenuo kući jer je njegova supruga prije tri dana rodila.

- Neću svoju Maju smjeti ni vidjeti ni dotaknuti. Sinčić Marko mi je poslao sliku sobe u kojoj mi je namjestio krevet – govori pokazujući nam sobu koju su mu ukućani pripremili za boravak u samoizolaciji.

- Ja idem iz Nizozemske u Split. Tu san čeka’ satima, bija gladan. Pustili su nas da odemo na ručak. Pa smo ti fino bili u susjednom selu - govori Nikša Roso dok muškarac što je stajao nedaleko od njega domeće da je svog malog sinčića odvezao kući, malo odspavao, a zatim se vratio na granicu čekati rješenje o samoizolaciji.

- Kažu da je sa slovenske strane granice 800 kamiona. Kolona je duga do Ptuja, više od 20 kilometara. Naši su vozači bili Austrijanci pa smo na granici morali izvaditi stvari iz autobusa i prijeći ćemo u drugi. Oni su se vratili kući jer bi da su ušli u Hrvatsku morali u karantenu - kaže Koić.

- Sad me zvao prijatelj, i on je krenuo prema Hrvatskoj, ali kad je čuo koliko se čeka, okrenuo se i natrag za Njemačku – domeće muškarac iz promrzle i pomalo nervozne gomile u koju ulijeće žena i stade govoriti da su iz jednog od autobusa "odveli jer ima koronu". Ako je to točno, ugroženi su svi koji su se danas iščekivali komad papira sa žigom.

- Nije mi jasno zašto ne riješe jedan po jedan autobus, jedno po jedno vozilo. Oni sve naše dokumente izmiješaju i onda nasumično prozivaju. A bus ne može krenuti dalje ako nisu svi putnici na broju – iščuđavali su se.

Na graničnom prijelazu Macelj inače radi jedan sanitarni inspektor. Zbog novonastale situacije ima ih šestero. Bilo bi ih dovoljno da se netko nije dosjetio iskomplicirati administraciju pa umjesto elektronskog slanja rješenja odrediti da papire treba popunjavati ručno...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Unatoč svakodnevnim obavijestima Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu o tome iz kojih zemalja putnici po dolasku u Hrvatsku moraju u samoizolaciju, sinoć su na Macelju mnogi tvrdili da nisu znali za te mjere. A oni koji su bili informirani nisu mogli ni pretpostaviti da će na betonu uz cestu provesti sate i sate.

- Sreća da imamo hrane u automobilu. Samo, nezgodno je zbog WC-a, tu su stavili ove kemijske koji su sada u katastrofalnom stanju – dodao je mladić pogledavajući prema policajcu koji je uzeo megafon da pročita sljedećeg sretnika, vrativši se u gomilu kad je shvatio da to još uvijek nije on.

Dok smo odlazili s graničnog prijelaza Macelj, javila nam se čitateljica koja kaže da ni na Bregani situacija nije ništa bolja i da ondje čeka više od 20 autobusa na ulazak u Hrvatsku te da putnici čekaju da im sedam sanitarnih inspektora ispiše rješenja.

Koliko sanitarnih inspektora ima u Hrvatskoj? Jel' hrvatska nesposobna osmisliti brzo rješavanje slučajeva? Koliko smo spremni nositi se s nekom krizom kada nismo u stanju organizirati povratak svojih građana u državu? - pita.

Dodaje i da je zvala granični prijelaz, da su joj potvrdili da se čeka dulje od dvanaest sati te da joj je policija kazala da oni ne mogu ništa i da žalbu uputi sanitarnoj inspekciji.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ako sumnjate da imate koronavirus ne idite izravno u bolnicu nego nazovite svog liječnika ili dežurnog epidemiologa na brojeve u svojoj županiji: