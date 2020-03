Prijevoznici kažu da na granici na Bregani čekaju 24 sata. I boje se što će biti dalje

Iz Hrvatske se može u Sloveniju, uz obavezno mjerenje temperature na granici. U Bosnu i Hercegovinu više ne mogu državljani Hrvatske koji su boravili u Kini, Italiji, Južnoj Koreji i Iranu. Mađarska je otkazala letove, vlakove i autobusni prijevoz iz Slovenije i Austrije, a graničnu kontrolu s Hrvatskom su pooštrili. Srbija je tranzitni prijevoz kroz svoju zemlju organizirala tako da se formira kolona od dvadeset i više šlepera koju se pod pratnjom odvodi do izlaza iz zemlje...

Pandemija koronavirusa iz sata u sat rezultira novim pravilima. Informacije o putovanjima i novim mjerama ograničenja iz Europe i svijeta stižu iz sata u sat i situacija se brzo mijenja.

Prvo Češka, a onda i Slovačka doslovno zatvaraju granice, nama unutra i nema van – tako da ni građani Hrvatske neće moći putovati u te države, a niti izaći iz njih. U Češkoj će potpuna zabrana ulaska svim stranim državljanima stupiti na snagu u ponedjeljak 16. ožujka, a iznimka su stranci sa stalnim ili privremenim boravkom. Istodobno, zabranjen je izlazak iz zemlje češkim državljanima i strancima sa stalnim ili privremenim boravkom duljim od 90 dana.

Ulazak u Slovačku dozvoljen je samo osobama koje imaju stalni ili privremeni boravak u Slovačkoj Republici. Za sve osobe koje će doputovati iz inozemstva obvezna je karantena u trajanju od 14 dana. Putovanje u SAD je moguće, ali samo ako se ne putuje preko država Schengena i ako osoba nije boravila u Schengenu u posljednjih 14 dana. Teoretski, hrvatski bi državljanin preko Velike Britanije mogao otputovati u SAD.

Reducirane linije

Croatia Airlines obustavila je letove za Rim. Svi strani državljani koji ulaze u Hrvatsku, a u posljednjih su četrnaest dana posjetili Italiju, Iran, NR Kinu (provincija Hubei), Koreju (grad Daegu i provincija Cheongdo) i Njemačku (Heinsberg u Saveznoj državi Sjeverna Rajna-Vestfalija) bit će zadržani u dvotjednoj karanteni, na vlastiti trošak, priopćila je zrakoplovna kompanija. Za državljane Hrvatske koji dolaze iz ovih zemalja propisana je obavezna samoizolacija u trajanju od 14 dana.

Samoizolacija je obavezna i za one koji su u posljednja dva tjedna bili u Francuskoj, Švedskoj, Švicarskoj, Španjolskoj, Njemačkoj (izuzev onih koji su bili u Heinsbergu), Austriji, Velikoj Britaniji, Nizozemskoj, Kini (osim onih koji dolaze iz provincije Hubei), Koreji (osim područja grada Daegu i provincije Cheongdo), Japanu, Hong Kongu, Singapuru, Maleziji, Bahreinu i Beloj Krajini u Sloveniji. Ako putnici nemaju prebivalište u Hrvatskoj ili adresu na kojoj mogu biti u samoizolaciji, bit će na vlastiti trošak upućeni u karantenu. Ako to odbiju, vratit će ih se u zemlju polaska.

Reducirane su i autobusne i željezničke linije, no pravi je kaos nastao na graničnim prijelazima, ponajviše u teretnom prijevozu, na prijelazu Macelj. Prema naputku MUP-a, svi vozači teretnih vozila koji ulaze u Hrvatsku iz smjera Slovenije upućeni su na prijelaze Macelj, Bregana, Rupa, Pasjak i Plovanija gdje bi se trebao nalaziti veći broj sanitarnih inspektora, kako bi se ubrzao prijelaz granice. Međutim, kako javljaju oni koji su zapeli na prijelazima, na Maclju je popriličan kaos. Dijelom su ga prouzročili i naši povratnici s rada u Njemačkoj koji su, jer su tamo zatvorene škole, na put krenuli s djecom: – Nije ovo vrijeme za putovanja – apeliraju iz našeg MUP-a, no čini se da ne shvaćaju baš svi upozorenja ozbiljno, a trebali bi. Prijevoznici kažu da na prelazak granice na Bregani čekaju čak 24 sata. I boje se, vele, što će biti nakon što su sa Slovenijom od zatvoreni svi granični prijelazi osim Bregane i Maclja. Kažu da im nije jasno zašto sanitarnim inspektorima treba 15 minuta da ispune formular kojim se određuje samoizolacija i pitaju se zašto se ne uvede već pripremljeni formular u kojem treba samo upisati ime i prezime, OIB i adresu. Problem je, kažu naši sugovornici, i to što Slovenci ne puštaju kamione u tranzitu koji dolaze iz Italije pa tako hrvatski vozači ostaju zaglavljeni s robom u Italiji gdje moraju plaćati 12 eura dnevno za parking.

Teško bez hrvatskih radnika

Prema mišljenju naših sugovornika, najbolje bi bilo zatvoriti granicu na dva tjedna, a da država obešteti prijevoznike. Trenutačna situacija za prijevoznike, žale se oni, nepodnošljiva je. Vozači nakon ulaska u Hrvatsku moraju u 14-dnevnu izolaciju, a prije toga su se namučili u 24-satnom čekanju na granici. Stoga već ponestaje vozača i poslove hrvatskim prijevoznicima uzimaju strane tvrtke pa tako primjerice na utovar robe u Varaždin dolaze Poljaci. Istodobno, tvrde naši sugovornici iz prijevozničke branše, hrvatski vozači i kamioni bez problema prevoze robu iz Italije u Nizozemsku i Veliku Britaniju.

Da nesnalaženja nakon proglašenja pandemije koronavirusa ima, svjedoči i primjer s graničnog prijelaza Jurovski Brod u Karlovačkoj županiji. U srijedu oko 21 sat županijski je stožer donio odluku da svi koji ulaze iz Slovenije, s područja Bele Krajine, moraju u 14-dnevnu izolaciju. Ta je obavijest na granici dočekala i osamdesetak radnika iz Žakanja, Ribnika, Karlovca... koji rade u slovenskim tvrtkama. Kako jedan inspektor nije mogao svima izdati rješenja o samoizolaciji, ljudi su na prijelazu ostavili dokumente i poslani su kući. No sutradan su ih, iako trebaju biti u samoizolaciji, iz općine pozvali da dođu po svoje isprave na granici. Načelnik općine Žakanje Danijel Jurkaš kaže kako se nada da će se oni koji trebaju biti u samoizolaciji pridržavati tih mjera. Međutim, nije mu jasno tko je odgovoran za to da se situacija drži pod kontrolom: – Policija kaže da oni ne mogu kontrolirati, mi na lokalnoj razini popis onih koji trebaju biti u samoizolaciji zbog zaštite osobnih podataka ne možemo ni dobiti – kaže Jurkaš. Svi slovenski poslodavci očito još nisu osvijestili ozbiljnost situacije pa tako doznajemo da je jednome Karlovčaninu koji radi u Metliki vlasnik restorana u kojem je zaposlen poručio da bez obzira na sve u ponedjeljak mora doći na posao. Ljudi su zbunjeni, ne znaju hoće li dobiti otkaz ako ne dođu. Pojavila se informacija i kako će sve tvornice u Beloj Krajini prestati s radom. Iz tvrtke Revoz iz Novog Mesta, gdje se rade dijelovi za Citroën, i gdje radi 70-ak hrvatskih radnika, kažu da su se prekjučer navečer čuli sa stožerom iz Karlovca te da je jučerašnjoj jutarnjoj smjeni dopušten dolazak na posao. – Ostanemo li bez radnika iz Hrvatske, bit će jako teško i morat ćemo se prilagođavati – kaže nam Nevenka Bašek iz Revoza.

