Adrijana Cvrtila najavljuje pravnu bitku jer su joj ukinuli radno mjesto

I dok se čeka hoće li kutinskom gradonačelniku Zlatku Babiću i nakon 16. siječnja, kad mu istječe jednomjesečni pritvor, on biti produljen i zbog mogućnosti ponavljanja kaznenog djela, što bi moglo značiti da će, sudeći prema dosadašnjim sličnim slučajevima, morati dati ostavku kako bi iz pritvora izašao, dotle se u Kutini cijela priča nastavlja.

Naime, zviždačica Adrijana Cvrtila, zbog čijih je snimljenih razgovora i iskaza i uslijedilo uhićenje Babića i još trojice lokalnih političara, a koje USKOK sada tereti za podmićivanje zastupnika zapošljavanjem u Eko Moslavini te za trgovinu utjecajem, nastavlja pravnu borbu za ostanak u tvrtki Eko Moslavina.

Podnijela tužbu

Ona je nekoliko dana prije gradonačelnikova uhićenja smijenjena s pozicije direktorice tvrtke, a sada je novi direktor Eko Moslavine d.o.o. objavio na oglasnoj ploči namjeru sistematizacije radnih mjesta u tvrtki te ukidanje radnog mjesta “Voditelj razvoja i zaštite okoliša”, a na koje je, nakon smjene s pozicije direktorice, trebala biti raspoređena Adrijana Cvrtila.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 31.08.2021., Zagreb - Adrijana Cvrtila. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL

To proizlazi iz ugovora o radu koji je Cvrtila imala s Eko Moslavinom. Ovime bi se ukinulo to radno mjesto pa se Cvrtila ne bi imala kamo vratiti na posao. S tim u vezi ona najavljuje pravnu bitku.

– Podnijela sam tužbu prema Zakonu o prijavljivanju unutarnjih i vansjkih nepravilnosti, tj. Zakonu o zviždačima. Tako da ću tražiti privremenu mjeru vraćanja na posao s obzirom na nalaz i izvješće pučke pravobraniteljice. Prema Zakonu kutinski sud o tome mora odlučiti u roku od osam dana, a vidjet ćemo kako će se oni odnositi prema tome – rekla nam je jučer Adrijana Cvrtila nakon što su na njezin slučaju prosvjedom ispred tvrtke Eko Moslavina upozorili i članovi udruge Veronika Vere za pomoć i zaštitu žrtvama pravosuđa.

Ta udruga podsjetila je i na to da sudski postupci u kojima se zviždači bore za svoja prava traju predugo, a prije neki dan jedan je završen u korist zviždača, ali prošlo je devet godina od njegova pokretanja i otkaza.

Zabrana nove sistematizacije

– Ne treba generalizirati. Imala sam jednu situaciju s bivšim direktorom i unutar tri godine donesena je pravomoćna presuda županijskog suda.

No problem naših zakona jest to što vi možete nešto dobiti na sudu, ali ako je ukinuto to radno mjesto, nemate se kamo vratiti raditi. Zato se više pribojavam tih zakonskih rupa nego samih rokova – kazuje Cvrtila koja je zbog toga zatražila privremenu mjeru zabrane nove sistematizacije. Cvrtila je najavila i tužbu za poništavanje odluke o imenovanju novog direktora jer smatra da je to napravljeno na nezakonit način.