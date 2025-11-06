Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 185
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
06.11.2025. u 17:15

U percepciji javnosti teme prostornog planiranja odjekuju gotovo isključivo negativnim konotacijama – korupcijom, manipulacijom, nestručnim planiranjem

Jedna od najupečatljivijih fraza moga djetinjstva glasi: "Šta će svit reć." Tada su mi te riječi zvučale kao mamin izgovor za odluku o tome što trebam odjenuti za odlazak u školu, jesam li dovoljno dobro iščetkao cipele i je li mi crta u kosi ravna onako kako treba biti. Ovo posljednje najviše mi je smetalo, bojeći se da bih zalizane kose na stranu mogao izgledati kao "mamin sinčić". Nikome nije bilo drago da ga se poistovijećuje s tim pojmom umanjene muškosti. Naravno, mami je bilo važno "šta će svit reć kako ga je pustila u školu", ali i meni je bilo važno što će onaj "moj svit iz škole reć", pa bih za svaki slučaj još pri izlasku iz kuće malo razbarušio kosu.

Ključne riječi
zagađenje okoliša gradnja hotela prostorno planiranje Pula

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja