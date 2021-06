24sata ima novi video produkcijski studio, a pokrenuta je i Videoteka

No, kako i dalje želimo biti još bolji, veći i uspješniji i kako nam brojke iz dana u dan rastu, a naši čitatelj i klijenti zaslužuju najbolje - izgradili smo novi, još bolji i inovativniji full service video produkcijski studio u kojem naši novinari, producenti i montažeri stvaraju najzanimljiviji sadržaj. Pravo je to futurističko izdanje informativnog izvještavanja u vještoj režiji tabloida, kako nas vole zvati, a od čega ne bježimo.

Redizajnirani studio s novim multifunkcionalnim video wallom Samsung The Wall IW012J! ponosno smo predstavili na izborni dan. Naši su voditelji u izbornoj noći briljirali komentirajući aktualna zbivanja s brojnim gostima koji su se iz sata u sat izmjenjivali u novoopremljenom studiju 24sata. Tako smo prezentirali publici jednu sasvim novu dimenziju live emisija. Doživljaj gledanja emisija iz novog visoko tehnološkog studija zasigurno je upotpunio i Samsungov multimedijski spektakl. No, to nisu jedine novosti iz "kuhinje" 24sata. Pokrenuli smo i Videoteku, tako da bez problema kad god poželite možete gledati sve što se propustili.

- Micro LED tehnologija neizostavan je dio suvremenog poimanja vrhunskih zaslona koji veliki naglasak stavljaju na korisnički doživljaj. Samsung The Wall IW012J zaslon je najnovije generacije. Osvojio je korisnike tehnologijama za poboljšanje slike, pružajući jasniju i realističniju sliku savršenih boja. Frekvencija slike na ovome premium zaslonu brža je i do tri puta od standardnog leda, čime se smanjuje tzv. moire efekt, koji se stvara kada se kamerom snima ekran. The Wall koristi napredne tehnologije usavršavanja prikaza slike te na taj način osigurava optimalnu razinu svjetline i kontrasta boja na pojedinoj sceni. To je posebice važno u visokotehnološkim studijima odakle se emitiraju različiti oblici sadržaja, baš kao što je slučaj i s novim broadcast studijem 24sata, odakle se emitiraju vijesti i brojni drugi sadržaji prema više od milijun korisnika - Emir Žunić, voditelj ključnih kupaca za Hrvatsku u Samsung Electronics Adriatic. Matej Lončarić, direktor video odjela 24sata, naglašava kako 24sata posljednjih šest godina stvara kvalitetan i originalan video sadržaj i on je baš onakav kakvi smo i mi sami: brzi, strastveni, točni i inovativni.

- Ovime želimo zaokružiti sve što smo dosad stvarali i digitalni sadržaj raditi na drugačiji i bolji način. Naš studio bogatiji je za inovativno rješenje koje nam otvara nove mogućnosti u stvaranju naših originalnih formata. Donosimo publici potpuno novi doživljaj gledanja emisija iz studija. Već smo kroz izborne emisije za oba kruga lokalnih izbora pokazali cijeli spektar mogućnosti koje The Wall ima. Planirali smo ovo već duže vrijeme. Trudimo se biti ukorak sa svim izazovima koje pred nas stavljaju novosti u tehnologiji, ali i stvarati trendove koji će biti uzor i inspiracija drugima na tržištu - ističe Lončarić.

Foto: 24sata/Arhiva YouTube kanali 24sata, JoomBoos i miss7 zajedno broje preko 1,1 milijun pretplatnika i zato smo na jednom mjestu odlučili objediniti sav sadržaj u full HD rezoluciji. U Videoteci možete pogledati sve serijale koje smo proizveli od prvog dana naše originalne video produkcije. Videoteka je organizirana po serijalima i omogućuje gledateljima jednostavno praćenje nastavaka iz epizode u epizodu! Naša najveća prednost je da smo na tržištu jedina videoteka s isključivo domaćim tailor made sadržajem za unreachablese - dosada smo ih snimili gotovo 50! U Videoteci pratite najnovije hit serijale iz 24sata Oriđiđi produkcije – Rene i Mila u serijalu Eksperiment, Kerekeš u Kerekesh showu, poznata lica iz prve sezone Teinih dnevnika pojavit će se u drugoj sezoni istoimene serije, donosimo i novi Armagedon za sve ljubitelje borilačkih sportova.

Nema političara, sportaša i zvijezda koji nisu gostovali u našim live emisijama u studiju. Redizajn studija je stigao kao novi zamah za nas u 24sata i video emisije koje ćemo i dalje kvalitetno stvarati, a te ćete emisije moći pratiti i u Videoteci.