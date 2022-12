Tko će biti svjetski prvak u Kataru? Prognoze utakmica daju i znanstvenici, ali priznaju da nema savršene metode

Tko će biti svjetski prvak? Pitanje je to na koje ćemo čekati odgovor sljedeća tri tjedna, koliko traje kontroverzno Svjetsko prvenstvo u Kataru, koje, osim emocija, vrijedi i poveliku svotu novca za one koji svoje uvjerenje vole podložiti i novcem položenim u kladionicu. Tamo su bookmakeri u kombinaciji s raznim algoritmima i ostalim matematičkim sustavima zaključili da je najizgledniji pobjednik Brazil, nakon njega Argentina, koja je iznenađujuće poražena već u prvom kolu, pa Francuska, Španjolska, Engleska i tako dalje... Nama se daju male šanse, ali ono što je dobro u cijeloj stvari jest da ni za jednu reprezentaciju kladionice nisu do kraja sigurne, i na Brazil je koeficijent sasvim dobrih 4,80, na Argentinu 7,00, a na nas čak 50,00 što je, barem za nas ovdje, sasvim dobra vrijednost za novac.