Takav je i Pelješki: Faust Vrančić prije četiri stoljeća kreirao je most ovješen o lance

Ideju mosta ovješenog o lance, kakav je i novi Pelješki most, prvi je u povijesti tehnike kreirao jedan hrvatski velikan – Faust Vrančić, i to prije više od četiri stoljeća. Kao i mnogi njegovi izumi, u to doba nije bila tehnički izvediva. Prema mnogima, najutjecajnija je to zamisao Fausta Vrančića, koji je široj javnosti, ipak, najprepoznatljiviji kao izumitelj padobrana.



Projekt je nazvao Željezni most, a evo i kako ga je ukratko opisao: “S mnogo lanaca obješen je na dva tornja, sagrađena s obje strane vode. Tornjevi imaju svoja vrata, kako bi se pješaci mogli propustiti ili zaustaviti.” Vratimo li se ponovno na činjenicu da je ovaj Šibenčanin živio od 1551. do 1617., njegove riječi zvučat će još impresivnije.