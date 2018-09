Minerali za proizvodnju pametnih telefona: Znanstvenici šalju robote na morsku dubinu od 2500 metara

Iz sigurnosti svojih istraživačkih brodova znanstvenici proučavaju jednu od posljednjih nepoznanica Zemlje - morsko dno kako bi doznali više o vrijednim mineralima potrebnima za proizvodnju mnogih uređaja koje danas koriste ljudi, među kojima su pametni telefoni.

Znanstvenici norveškog sveučilišta Bergen šalju robote na dubinu od 2500 metara u vode između Norveške i Grenlanda kako bi otkrili ima li tamo rijetkih minerala.

"Dno oceana uglavnom je neistraženo", kaže za Reuters znanstvenik Thibaut Barreyre. "Može se reći da znamo više o površini Mjeseca i Marsa koje su snimili sateliti i razni uređaji nego što znamo o vlastitom planetu".

Međunarodni tim koristi tehnologiju uključujući samostalne robote i podmornice kako bi istražio morske dubine u potrazi za cinkom, zlatom i bakrom.

Znanstvenici se nadaju da će istraživanja otkriti zašto neka morska područja imaju minerale a druga ne, te kolike su zalihe minerala u dubinama i koliku bi štetu njihovo crpljenje imalo po okoliš.

Novi izvor rijetkih elemenata koji se koriste u proizvodnji ekrana za pametne telefone, magneta, leća za kamere i rtg aparata mogli bi biti vrlo unosni. No to nije tako jednostavno, kaže Barreyre.

"Neki su dijelovi oceana bogati zlatom, bakrom, cinkom i drugim rijetkim mineralima a u drugima nema ničega. I to je razlog zbog kojeg je važno da mi znanstvenici to razumijemo", dodaje on.

Tim koji je prošle godine započeo s istraživanjima provest će u tom projektu sljedećih pet godina.

