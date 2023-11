Životna drama čovjeka kojem se klanjala Jugoslavija: 'Tajkuni su mi oduzeli krov nad glavom'

Predrag Pašić, legendarni nogometaš Sarajeva koji je tijekom osamdesetih godina tresao mreže diljem pokojne države, završio je uz suprugu na ulici 2020. godine zbog sudskog postupka koji je tvrdi odrađen iza njegovih leđa. Legendarni Pašić je prije više od 30 godina dobio na korištenje poslovni prostor, umjetničku galeriju, vlasništvo Moše Isaka Alkalaja, koji je Sarajevo napustio tokom Drugog svjetskog rata.

- Da se razumijemo, tu galeriju mi je grad dodijelio u posjed, a ne u vlasništvo, i ja sam ga više od 30 godina savjesno koristio. Bilo je to nakon što je Sarajevo 1985. godine osvojilo titulu prvaka Jugoslavije i kada su me htjeli svi klubovi 'velike četvorke'. Sarajevo nije imalo novca da me zadrži pa su pronašli tu mogućnost kako bih i dalje nosio bordo dres - kazao je Pašić za 'Glas Srpske'.

Sudski postupak o oduzimanju spomenutog prostora pokrenula je sarajevska Općina Centar, koja je parnicu vodila u tajnosti, dakle bez Pašićevog znanja.

- Oni su bacili oko na taj prostor, vjerojatno po nalogu nekog tajkuna. U svemu tome je Alkalaj brisan kao vlasnik, a prema nekom novom zakonu, svi prostori bez vlasnika prelaze u ruke općine. Ja sam sudu donio sve dokaze kako se taj prostor i dalje vodi na Alkalaja pa je galerija vraćena u njegovo vlasništvo, a ja sam nastavio koristiti je - pojasnio je Pašić.

Međutim, oni koji su se na njega namjerili, nisu odustali.

- U lažnom postupku, bez mog znanja, s lažnim dokazima i argumentima, doneseno je riješenje da taj prostor pripada Općini Centar. Na sve to, traženo je i da platim stanarinu za posljednjih pet godina, bez ikakvog dokumenta i dokaza, a sudski vještak je na sve to 'pronašao' da sam Općini dužan čak 186.000 KM. Ponavljam, bez ikakvog ugovora, računa, opomene ili bilo čega drugog. Da bi to naplatili, oduzeli su mi stan koji sam kupio poslije rata vlastitim novcem i sa suprugom moram na ulicu - očajan je tada bio Pašić.

- Meni je riješenje o oduzimanju drugog stana, slučajno ili ne, stiglo točno na godišnjicu osvajanja titule prvaka Jugoslavije pa je, vjerovatno, to bio razlog zabune. Taj stan je 1992. godine pripao mojoj prvoj supruzi, koja je tu nastavila da živi s našom djecom - komentirao je Pašić situaciju u kojoj su mu oduzeli i drugi stan kojeg je dobio od FK Sarajeva.