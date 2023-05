Zekić: Forsiranje nikome ne donosi dobro. Nisam mogao izgurati više igrača za transfer politiku

Slaven Belupo danas u 17 sati gostuje u Gorici, koja se i dalje žestoko bori za opstanak s obzirom na to da ima samo bod više od Šibenika.

– Djeluju kao ozbiljna momčad, kompaktni su, igraju vrlo jednostavno, disciplinirano, s jasnom idejom prema natrag i prema naprijed, i to im jako dobro ide u zadnje vrijeme. U posljednjih pet utakmica primili su samo dva gola protiv Lokomotive, stvaraju velik broj šansi, s velikim brojem igrača dolaze u završnicu, tako da zaista sve pohvale – rekao je Zekić.

Iako ima još teoretske šanse za izlazak u Europu, realnost je da će Slaven opet biti u sredini tablice i posljednji mjesec sezone igrati bez pritiska, što mnogi u sličnoj situaciji koriste za pomlađivanje.

– Ove godine imamo tri ozbiljna igrača za nekakve daljnje transfere, imamo i rezultate, polufinale Kupa, u borbi smo za Europu. Naravno da bih volio da je 10 mladih, ali to je jednostavno nemoguće. Uz sav trud, promišljanje i razmišljanje, nisam mogao izgurati više igrača što se tiče transferne politike - kaže Zekić.

- Forsiranje samo radi forsiranja nikome ne donosi dobro. To je kao da mene sad pošalješ u ring s najboljim MMA borcem, a ja sam se sad malo zapustio, zapuhao bih se, izdržao jedno dvije sekunde... Prilika se daje kad si spreman jer, kad čovjeku daš priliku, a da to nije pravi trenutak, onda to ne ode na pravi način.