Zbog ovog poteza Luka Modrić zaslužio je poštovanje i divljenje cijelog svijeta

Već dugo Luku Modrića nismo vidjeli tako sretnog kao sinoć nakon pobjede protiv Danske. Vatreni su tek nakon izvođenja jedanaesteraca prošli u četvrtfinale, a Luki je pao kamen sa srca.

Trčao je travnjakom, skakao, urlao i grlio suigrače. Skočio je na Danijela Subašića, kao da mu je želio poručiti: "Hvala ti, spasio si me". Istina je, Danijel je bio junak i spasio nas je sve, ne samo Luku, ali i Modriću moramo odati priznanje.

Hrvatski kapetan na ovom prvenstvu igra sjajno, daje sve od sebe i svima je jasno koliko je ''unutra''. Vidjelo se sinoć i koliko je umoran, izgledalo je kao da jedva stoji na nogama, ali borio se do zadnje sekunde.

A kad je u 117. minuti dosuđen jedanaesterac za Hrvatsku, u tom ključnom trenutku, Luka je uzeo loptu i kao pravi kapetan svu odgovornost preuzeo na sebe. Nažalost, obranio mu je Schmeichel, ali treba imati hrabrosti uzeti loptu.

- Teško je bilo, bio sam siguran da ću zabiti. Cijelo jutro sam gledao kako njihov vratar brani. I onda onako puknem. Više sigurno to neću radili, rekao je Luka.

No ono što je napravio samo desetak minuta poslije vrijedno je svakog poštovanja i za to mu naklon do poda. Naime, nakon što si odigrao 120 minuta u žestokom ritmu, nakon što jedva stojiš na nogama i nakon što si tri minute prije kraja promašio tako važan jedanaesterac, zaista trebaš imati m*da i izborniku odgovoriti potvrdno na pitanje hoćeš li pucati i u raspucavanju.

I tu je naš kapetan još jednom pokazao koliko je velik. Uzeo je loptu i zabio.

- U tom trenutku gol vam je iznimno mali, a vratar vam izgleda kao King Kong. Svaka čast Luki na karakteru, rekao je i Joško Jeličić.

Kaže se da sreća prati hrabre, da se hrabrost nagrađuje. A jučer je Luka bio hrabar. I zbog toga nam se napokon osmjehnula i sreća u tako važnom trenutku.