Zagrepčanka objasnila zašto je napustila domovinu i promijenila državljanstvo: Hrvatska je mala, nemamo resurse

Tenisačica Ajla Tomljanović (29), Hrvatica s australskom putovnicom, u posljednje vrijeme igra sjajno. Na posljednja dva Grand Slama, Wimbledonu i US Openu, stigla je do četvrtfinala. Trenutačno je 35. igračica svijeta s više od četiri i pol milijuna dolara zarade u karijeri. Australski The Focus napravio je priču o Ajli pod naslovom "prelazak s hrvatskog na australsko državljanstvo".

Ajlin tata Ratko bivši je trofejni hrvatski rukometaš, no prije desetak godina ova je tenisačica odlučila preseliti u Australiju i uzeti njihovo državljanstvo pa sada nastupa pod njihovom zastavom. No, mama Emina najzaslužnija je što se Ajla bavi tenisom.

- Moram reći da su mi roditelji i moja sestra (Hana) najveća podrška. Oni su uvijek bili tu, prvi koji su mi priskočili u pomoć u najtežim trenucima i oni koji su najviše vjerovali u mene. Bez njih ne bih bila tu gdje sam sada - rekla je Ajla.

Tomljanović je 2014. godine odlučila da više neće nastupati za Hrvatsku i zatražila australsko državljanstvo. No, tek je 2018. godine dobila zeleno svjetlo i mogla je predstavljati Australiju na WTA-u.

- Kada sam bila klinka, uvijek mi je bio san natjecati se s najboljim djevojkama i biti najbolja što mogu biti. S Australijom mogu dosegnuti sljedeću razinu i iskoristiti svoj potencijal - rekla je.

Odlučila je tako nakon što je radila s australskim trenerom Davidom Taylorom. Australija joj je osigurala punu potporu pa je dobila trenere, savjetnike za prehranu te objekte za trening.

- Mi u Hrvatskoj baš i nemamo resurse, Hrvatska je mala država. Kada sam počinjala, roditelji su mi bili sponzori. U Australiji imaš bolje resurse i uvjete. Mislim da je to razlika - smatra Ajla Tomljanović.

