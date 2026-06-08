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NOVI KOLAPS

Stigle su nove vijesti koje su svi čekali nakon što se Eriksen opet srušio na travnjaku

International Friendly - Denmark v Ukraine
Ritzau Scanpix Denmark/REUTERS
VL
Autor
Hina
08.06.2026.
u 12:42

Eriksen (34) se srušio u 64. minuti prijateljske utakmice između Danske i Ukrajine. Medicinsko osoblje mu je priskočilo u pomoć, a utakmicu, koja se igrala u Odenseu, sudac je prekinuo petnaest minuta kasnije

Danski veznjak Christian Eriksen, koji se, nakon što mu je ugrađen pacemaker kada se srušio za vrijeme utakmice 2021., ponovno srušio na terenu u nedjelju, "dobro se osjeća" i trebao bi uskoro biti pušten iz bolnice, priopćio je u ponedjeljak Danski nogometni savez (DBU).

"Jutros sam razgovarao s Christianom i on se dobro osjeća. Sa svojom je obitelji i dobrog je raspoloženja. Očekujemo da će uskoro dobiti dozvolu za odlazak i povratak kući", rekao je liječnik momčadi Morten Boesen.

Nije objavljeno što je uzrokovalo njegov kolaps ni kako će to utjecati na njegovu karijeru.

"Dobro se brinemo o igračima i osoblju i ostajemo u redovitom kontaktu s njima", dodao je Boesen.

Eriksen (34) se srušio u 64. minuti prijateljske utakmice između Danske i Ukrajine. Medicinsko osoblje mu je priskočilo u pomoć, a utakmicu, koja se igrala u Odenseu, sudac je prekinuo petnaest minuta kasnije. Nakon što mu je pružena pomoć, ofenzivni vezni igrač ustao je i sam napustio teren, potvrdio je liječnik nakon incidenta. Zatim je prevezen u Sveučilišnu bolnicu u Odenseu.

Ovaj incident podsjetio je na prvu utakmicu Eura 2021. u Kopenhagenu, tijekom koje je Christian Eriksen doživio srčani zastoj. Nakon toga mu je ugrađen potkožni defibrilator i mogao je nastaviti karijeru početkom 2022., osam mjeseci nakon incidenta.

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Ključne riječi
nogomet Danska Christian Eriksen

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