VIDEO Verstappen u briljantnoj utrci pretekao LeClerca u završnici i uzeo pobjedu

Svjetski prvak u Formuli 1 Max Verstappen vratio se na pobjedničke staze. Nakon katastrofalnog ispadanja u Bahreinu zbog otkazivanja motora Nizozemac je slavio ispred Ferrarijevog Charlesa LeClerca u nevjerojatno opasnoj, zabavnoj i dramatičnoj utrci za Veliku nagradu Saudijske Arabije u Jeddahu.

VERSTAPPEN WINS IN JEDDAH!! 🏆



Leclerc finishes just behind in second, Sainz takes third#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/FaAhZ5w0v6