Sjećate li se sramotnog poteza s Poljuda koji je zgrozio Hrvatsku? Večeras na SP-u opet oči u oči dvojac iz neviđenog skandala

Večeras od 21 sat na stadionu u Toronta reprezentacija Bosne i Hercegovine igra svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu protiv domaćina Kanade. Nakon što su senzacionalno izborili plasman na najveću svjetsku smotru, Zmajevi otvaraju natjecanje u skupini u kojoj se još nalaze Švicarska i Katar.

No, osim povijesnog uloga za obje nacije, ovaj susret ima i posebnu, vrlo napetu pozadinu koja intrigira ljubitelje nogometa u regiji. Na suprotnim stranama ponovno će stajati dvojica aktera jednog od najvećih skandala u nedavnoj povijesti Jadranskog derbija – Niko Sigur i Stjepan Radeljić. Podsjetimo, prije samo nekoliko mjeseci, točnije 22. veljače 2026. godine, susret Hajduka i Rijeke na Poljudu pretvorio se u potpuni kaos. Igrala se 78. minuta kada je Marko Livaja pogodio za vodstvo Hajduka, no slavlje domaćih navijača zasjenio je sramotan incident koji je uslijedio u mreži gostiju.

U žestokom duelu koji je prethodio golu bili su upravo stoper Rijeke Stjepan Radeljić i veznjak Hajduka Niko Sigur. Odmah nakon što je lopta prešla crtu, Sigur je utrčao u gol u namjeri da je uzme i što prije vrati na centar kako bi ubrzao igru. Radeljić mu to, logično, nije dopustio. Uslijedilo je žestoko naguravanje, tenzije su eksplodirale u sekundi, a onda je Sigur povukao potez koji je zgrozio javnost. Pred očima glavnog suca Darija Bela, Kanađanin je pljunuo prema Radeljiću. Arbitar nije dvojio ni trenutka – Siguru je odmah pokazan izravan crveni karton, a o tom sramotnom potezu pričalo se tjednima.

Večeras se sudbina poigrala s ovom dvojicom nogometaša. Niko Sigur branit će boje Kanade pred domaćom publikom u Torontu, dok će Stjepan Radeljić čuvati obranu Bosne i Hercegovine u njihovom debitantskom nastupu na ovogodišnjem Mundijalu. Hoće li strasti iz HNL-a ostati u prošlosti ili nas u Torontu čeka nastavak nepromišljenih obračuna, saznat ćemo u prvoj utakmici skupine u kojoj još igraju Švicarska i Katar.