VIDEO Totalni kaos na ulicama Mostara, gradom odjekivali topovski udari, ima ozlijeđenih

Mostar je ove nedjelje bio poprište masovne navijačke tučnjave. Pripadnici Red Armyja, navijača Veleža sukobili su se s Ultrasima, navijačima Zrinjskog. Kulminacija bitke koja broji mnogo ozlijeđenih dogodila se na Španjolskom trgu, prenose brojni bosanskohercegovački mediji.

Već mjesecima tinja navijačka vatra između spomenutih navijačkih skupina. Sve je počelo proljetos kada su jedni drugima otimali navijačku ikonografiju, okretali zastave naopako i slavili kojekakve druge "pobjede" uličnog tipa. Ove večeri letjele su i baklje, mahalo se kojekakvih palicama, a policijske sirene odjekivale su gradom zajedno s topovskim udarima.

Bojne navijačke stranice također su izvijestile o ovom sukobu. Hooligans.cz pišu da je u makljaži sudjelovalo oko 200 Ultrasa i 70-ak pripadnika Red Armyja. Policijske snage brzo su zauzdale sukobe, a još uvijek nije poznato što je bio okidač današnjeg sukoba. Sumnja se da je to možda događaj s današnjeg dvoboja Druge lige FBiH između Fortune iz Mostara i HNK Kruševo. Na tom je susretu pretučen jedan nogometaš mostarske momčadi, a taj se susret igrao na stadionu Zrinjskog. Desetak navijača Fortune nakon utakmice ušlo je u prostorije stadiona i pretuklo jednog igrača Kruševa.

Kako su za HINA-u potvrdili iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije, pripadnike Ultrasa koji podupiru Hrvatski športski klub Zrinjski napali su članovi skupine Red Army, najvatrenijih navijača Veleža nakon što su oni iscrtali navijački grafit na središnjem Španjolskom trgu koji je bio najžešća ratna crta između hrvatskih i bošnjačkih vojnih postrojbi.

Navijači Zrinjskog zasuti su kamenicama i bakljama nakon čega je došlo do sveopće tučnjave uz korištenje bejzbol i teleskopskih palica.

20.10.2024🇧🇦ultras Mostar (Zrinjski) vs Red Army Mostar (Velež) in center of Mostar. Sticks, bats, belts and pyros included. (~60/70 Red Army attack ~200 ultras mostar who made a graffiti)