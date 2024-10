Rakitić objavom oduševio navijače Hajduka, evo gdje su igrači proslavili pobjedu i bijeg od Dinama

Četiri boda prednosti ima Hajduk u odnosu na Dinamo, odnosno Rijeku, nakon deset odigranih kola Supersport HNL-a. Iz poljudske perspektive izgleda to jako dobro, a opet se rađa nada da je Gennaro Gattuso na pravom putu. Osjeća isto i Talijan koji je, nakon novog uspjeha, momčad odveo na večeru u okolici Varaždina. Nakon što je radnu zajednicu počastio mobitelima prije koji tjedan, Rino, kako su mu skandirali u Koprivnici, sada je napravio još jedan potez ne bi li još više galvanizirao momčad. Ivan Rakitić objavio je zajedničku fotografiju igrača i stručnog stožera sa zajedničke večere uz poruku: 'Ponosan na ovu momčad'. Nazdravili su tako Splićani 2:0 pobjedi nad Slavenom Belupom u Koprivnici. Tomislav Božić postigao je autogol u 39. minuti, a 45. se u strijelce upisao i Stipe Biuk.

- Nismo skroz dobro ušli, trebalo nam je vremena da se složimo, da nađemo prave prostore u kojima možemo biti opasni. Zabili smo dva gola, završili utakmicu bez primljenog pogotka, što je najbitnije. Nema opuštanja, radimo dalje i čekamo novu utakmicu - kazao je Biuk.

Upisao se u strijelce prvi put nakon povratka u Hajduk.

- Osjećaj je predivan, trebao mi je gol za samopouzdanje i nadam se da ću tako i nastaviti. Odmah sljedeću utakmicu mogu isto tako pomoći ekipi, zabiti ili asistirati. To je jako bitno. Počastit ću momčad na putu kući - istaknuo je Biuk.

A na konferenciji za medije, Gennaro Gattuso mogao je biti zadovoljan.

- Ova četiri boda su ništa, nećemo se na njih ni osvrtati. Ako mislimo da je to velika prednost, varamo se. Iznenađen sam pomalo ovom situacijom, ali ona je plod našeg rada. Ne možemo se opustiti, već moramo ići utakmicu po utakmicu. Ovakav Hajduk gledate zbog truda koji igrači ulažu na svakom treningu. Prošla godina nam je pouka, tek na kraju sezone možemo pričati - kazao je Gattuso.

Pričao je Talijan, između ostaloga, o tome koliko mu je za stvaranje momčadi važan autoritet Ivana Rakitića.

- Već prije dva tjedna sam rekao da je Ivan za mene dar Božji. I to ne samo na terenu, već i van njega. On je šampion u svakom smislu, moja želja je da ostane što duže aktivan kao igrač. Malo je igrača na svijetu poput njega. Jako je inteligentan i puno mi pomaže, pravi je lider. Kad me mladi igrači pitaju kako se trebaju ponašati, onda im kažem da trebaju biti kao Ivan. O njemu sve govori njegova karijera.

Pohvalio je Gennaro i strijelca Biuka. U prošlom je kolu asistirao, a sada je njegov učinak pljeskom nagradila publika u Koprivnici.

- Stipe je odličan igrač, otišao je prije nekoliko godina iz kluba za dobar novac. Vani se nije naigrao te je iskazao veliku želju za povratkom. Jako se radujem što se vratio, a od njega očekujem još više. Ima tehniku i brzinu te je tip igrača kojeg ja volim. Mora se još više truditi na treningu i to je igrač koji zasigurno može zabiti i više od 8 golova po sezoni. On može biti jedan od protagonista ove momčadi.

Susret je komentirao i domaći trener Mario Kovačević.

- Teško mi je još, nisam se još smirio nakon utakmice. Sve je slutilo da ćemo mi povesti, ali eto ofsajdi i pogreške. Pa utakmica na kraju ode u drugom smjeru. Pokušali smo u drugom dijelu, ali Hajduk je znalački sačuvao taj rezultat. Nismo napravili tu značajniji pritisak i ugrozili Hajduk. Mi se sad okrećemo utakmici protiv Šibenika.

Možete li ovih pola sata produžiti u idućim utakmicama?

- Da smo mi zabili pogodak mislim da bi danas produžili. Milimetri su odlučivali, a Hajduk je iskusno to riješio. Iz dva šuta su došli do vodstva.

Nedostajala su vam dva igrača u sredini...

- Bilo je dobro i solidno s ovima koji su ih zamijenili. Ipak su oni naši motori i nije to jednostavno. Trebamo biti u svakom slučaju biti pametniji u nekim situacijama da bi došli do pozitivnog rezultata.

Bosec je izašao iz igre na poluvremenu?

- Kad je izlazio rekao je doktor da ima lagani potres mozga. Mislio sam da je to prekršaj. Kad te netko udari nogom u glavu to je oduvijek bio prekršaj, ali ne zanima me to više uopće. Uvijek je bilo ako ti visoko podigne nogu da te i ne dodirne bio je prekršaj - opisao je Kovačević situaciju koja je prethodila drugom pogotku Hajduka i dodao:

- Za pogodak sam se bunio zbog visoko podignute noge, ali ne zanima me suđenje, neka sude kako hoće. Ne razumijem. Ako ih veseli da to rade protiv Slavena Belupa, neka nastave.