VIDEO Messi stigao na terning: Ramos ga pozdravio, Mbappé baš i nije sretan?

Lionel Messi ne gubi vrijeme, već je jučer prvi put trenirao s PSG-om i želi što prije uhvatiti formu i igrati za novi klub. Argentinac je iznimno motiviran, na prvi trening došao je dva sata ranije kako bi se upoznao sa svima, razgledao klupske prostorije i razgovarao s trenerima. Iako se mnogi navijači nadaju da će ga već protiv Strasbourga vidjeti u akciji, to nije izgledno, trebat će mu neko vrijeme za prilagodbu, a treba uzeti u obzir da nije prošao pripreme, odmarao se nakon osvajanja Copa Americe.

Messijeve igračke sposobnosti nikomu nisu upitne, ali mnogi se pitaju kako će se uklopiti u momčad punu zvijezda. I dok su se mnogi brinuli kako će “kliknuti” novopridošli dvojac Ramos i Messi, igrači koji su donedavno bili ljutiti rivali, pojedini francuski mediji pišu da se dogodio neočekivani problem. Ramos je, štoviše, na Instagramu poželio dobrodošlicu, ali navodno Mbappéu nije dobro sjelo dovođenje Argentinca. Novinari bliski klubu tvrde da se mladi napadač, kojemu sljedeće ljeto istječe ugovor, čak i naljutio i da ne želi igrati s Messijem te traži transfer. To, jasno, treba uzeti s rezervom jer svašta se piše, a posebno je teško povjerovati u to jer je Mbappé u prošlosti biranim riječima govorio o novom suigraču.

Premiers pas et premier entraînement au Centre Ooredoo ! ✔️ #PSGxMESSI pic.twitter.com/fPjMbjM7YA — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2021

– Nadobudno sam pomislio da mogu biti najbolji europski strijelac, ali… Ispred sebe imam gospodina koji se zove Leo Messi. Ja zabijem dva, on tri. Onda ja zabijem tri, a on utrpa četiri. Kao da mi to namjerno radi. A onda mi je Dembele potvrdio da me Messi zaista prati, da uvijek gleda kako sam igrao i koliko sam zabio. Bio mi je to najveći mogući kompliment – rekao je svojedobno Mbappé.

Sve će se uskoro vidjeti. Navijačima je ionako najbitnije da se slažu na terenu.