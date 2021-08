Messijeva supruga objavila fotografiju iz Pariza i poručila:"Sve promjene su isprva teške"

Supruga Lea Messija (34), Antonela Roccuzzo (33) na Instagramu je podijelila fotografiju sa stadiona "Park prinčeva" u Parizu na kojem pozira sa suprugom i njihovo troje djece, a ispod objave napisala je emotivnu poruku.

- Predivna pozornica se zatvara, ali se otvara novo poglavlje prepuno mogućnosti. Sve promjene su isprva teške, ali zajedno ćemo nastaviti pisati svoju povijest. Volimo te Leo- napisala je Antonela suprugu koji je iz Barcelone otišao nakon 21 godinu.

Messi je jučer s obitelji doputovao u Pariz gdje je predstavljen kao novi igrač PSG-a, a potpisao je na dvije godine s mogućnosti produljenja ugovora za još godinu dana.

Foto: Dmitry Orlov/Newscom/PIXSELL

-Jedva čekam započeti novo poglavlje u karijeri. Klupska vizija se savršeno uklapa u moja očekivanja i ambicije. Želim napraviti nešto sjajno za ovaj klub i njegove navijače. Jedva čekam zaigrati na 'Parku prinčeva- poručio je Messi u prvom obraćanju navijačima koji su ga s oduševljenjem dočekali u Parizu.

Antonela je suprugu najveća podrška, a na Instagramu se oglasila i nakon njegovog oproštajnog govora u Barceloni.

-Kako je teško sažeti u nekoliko redaka sve ove proživljene godine! Toliko emocija koje su ostavile trag u našim životima. Ali kako se kaže, ono što nas ne ubije, čini nas jačima, a s obitelji kao bazom opet ćemo izaći na teren, jači nego ikad... Idemo kamo god, idemo zajedno, ali uvijek idemo naprijed. Volim te, ljubavi- napisala je Antonela ispod fotografije.

