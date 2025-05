VIDEO Krvavi kaos na Giru! Pobjednik u bolnici, utrka prekinuta. Pogledajte šokantne scene

U šestoj etapi Gira d'Italia, koja se trebala voziti od Potenze do Napulja u dužini od 227 kilometara, dogodio se masovni pad koji je promijenio tijek utrke. Kišom natopljena i skliska cesta pokazala se pogubnom za brojne bicikliste. Etapa je neutralizirana 70 km prije cilja, a svi su natjecatelji dobili isto vrijeme, bez bonifikacija.

Australac Kaden Groves (Alpecin) proglašen je pobjednikom etape, no najviše se priča o teškom padu Jai Hindleyja, pobjednika Gira 2022. godine. Hindley je završio u bolnici nakon teškog pada, a među stradalima su i velika imena: Richard Carapaz, Adam Yates, Paul Magnier i Jan Tratnik.

Etapa je završila u neuobičajeno mirnom tonu, bez borbe za pozicije, dok se karavana lagano kretala prema Napulju. U ukupnom poretku, Slovenac Primož Roglič sada zaostaje 17 sekundi za liderom, Dancem Madsom Pedersenom.

💥 Massive crash in the peloton, with many riders involved, including @RichardCarapazM, Jai Hindley, @PaulMagnier1 and others.



The race is neutralized for the moment, we'll provide updates as soon as we can. #GirodItalia pic.twitter.com/tZMaNvGIwO