Šokantno priznanje legende: 'Bio sam ovisnik o kokainu, sin se bojao da će me naći mrtvog...'

Prvi britanski pobjednik Tour de Francea, Sir Bradley Wiggins, otvorio je dušu o godinama borbe s ovisnošću o kokainu nakon završetka sportske karijere 2016. godine. Peterostruki olimpijski pobjednik i ikona biciklizma u šokantnoj ispovijesti otkrio je mračne detalje svog života, uključujući financijski krah i neočekivanu podršku Lancea Armstronga u borbi za trijeznost. Sir Bradley Wiggins, ime koje je sinonim za zlatno doba britanskog biciklizma, čovjek koji je 2012. godine postao prvi Britanac koji je osvojio Tour de France i vlasnik pet zlatnih olimpijskih medalja, nedavno je javno progovorio o svojoj zastrašujućoj borbi s ovisnošću o kokainu. Nakon što je 2016. godine završio svoju blistavu karijeru, Wiggins (45) je potonuo u vrtlog ovisnosti i dugova, do te mjere da se, kako je priznao, njegova obitelj bojala za njegov život. "Bilo je trenutaka kada je moj sin mislio da će me ujutro pronaći mrtvog," izjavio je Wiggins, otkrivajući dubinu svog očaja i utjecaj koji je njegova ovisnost imala na najbliže.

Wiggins je bez zadrške opisao godine provedene kao "funkcionalni ovisnik", ističući kako ljudi oko njega često nisu bili svjesni ozbiljnosti problema. "Većinu vremena, dugi niz godina, bio sam pod utjecajem droga," priznao je. Opisujući svoju ovisnost, rekao je: "Koristio sam ogromne količine kokaina. Imao sam zaista velik problem. Moja djeca su me htjela poslati na rehabilitaciju. Hodao sam po tankoj žici." Shvativši da je dosegao kritičnu točku, Wiggins je prije otprilike godinu dana odlučio prekinuti s ovisnošću, a danas kaže: "Sretan sam što sam uopće živ. Godinama sam bio žrtva vlastitih izbora." Svoju ovisnost vidi kao posljedicu duboke samomržnje koju je osjećao, opisujući je kao oblik autodestrukcije i samoozljeđivanja, te priznajući da je time nanosio bol ljudima oko sebe.

Korijeni Wigginsove ovisnosti sežu duboko u njegovu prošlost, obilježenu traumama iz djetinjstva. Otkrio je da je s 13 godina bio žrtva seksualnog zlostavljanja od strane trenera, a teško djetinjstvo uključivalo je i oca koji je napustio obitelj kad mu je bilo pet godina te kasnije bio ubijen u Australiji. Čak i naizgled manji događaji, poput situacija gdje bi ga očuh i majka ostavljali da se sam vraća kući s utrka ako ne bi pobijedio, ponekad i desecima kilometara daleko, utjecali su na njega. "Brzo sam naučio da moram pobjeđivati pod svaku cijenu," objasnio je, dodajući kako je njegova sklonost ovisnosti bila način ublažavanja boli s kojom je živio. "Za mene nema sredine. Ne mogu samo popiti čašu vina. Ako popijem čašu vina, onda kupujem drogu," iskreno je priznao Wiggins, naglašavajući svoju borbu s ekstremima.

FOTO Blankin Ruben napokon se vratio u Split kod sina i nje nakon dugo vremena! Evo kako uživa

Paralelno s borbom protiv ovisnosti, Wiggins se suočio i s teškim financijskim problemima. Unatoč milijunima koje je zaradio tijekom karijere, tvrtka pod njegovom kontrolom našla se u dugu od milijun funti, što je u lipnju 2024. godine dovelo do njegovog osobnog bankrota. Situacija je bila toliko ozbiljna da je, kako se izvještava, razmišljao o prodaji svojih olimpijskih medalja. Upravo je suočavanje s ovim krahom, uz spoznaju o dubini ovisnosti, bio jedan od ključnih trenutaka koji su ga naveli da potraži izlaz i započne put oporavka, u početku samostalno, prije nego što je prihvatio vanjsku pomoć. U najtežim trenucima, Wigginsu je ruku pomoći pružio nekadašnji rival, Lance Armstrong. Unatoč vlastitoj kontroverznoj prošlosti i oduzimanju sedam naslova s Tour de Francea zbog dopinga, Armstrong se angažirao kako bi pomogao Wigginsu, slično kao što je prethodno pomogao Janu Ullrichu u borbi s ovisnostima. "Lance je bio zabrinut za mene dugo vremena," rekao je Wiggins, kako prenosi Sky Sports. Otkrio je da Armstrong često komunicira s njegovim sinom Benom, također profesionalnim biciklistom, raspitujući se za Wigginsovo stanje. "Pitao bi mog sina: 'Kako ti je tata?' Ben bi odgovorio: 'Nisam ga čuo nekoliko tjedana, znam da živi u hotelu.' Danima se ne bi čuli sa mnom." Wiggins je prihvatio Armstrongovu ponudu da financira njegovu intenzivnu terapiju u Atlanti, opisujući Amerikanca kao "spasitelja na mnogo načina."

Svoja bolna iskustva, od trauma iz djetinjstva, preko turbulentne biciklističke karijere do pakla ovisnosti i financijskih problema, Wiggins je detaljno opisao u svojoj nadolazećoj autobiografiji "The Chain" (Lanac), koja bi trebala biti objavljena krajem 2025. godine. Knjigu opisuje kao "grafičku" i "sirovu", a rad na njoj, uz redovite terapijske seanse, pomogao mu je da bolje razumije sebe i svoje postupke. Dio tereta prošlosti koji još uvijek nosi je i tzv. "Jiffy-bag skandal" iz 2011. godine, kada je tijekom utrke Critérium du Dauphiné medicinski paket dostavljen tadašnjem liječniku Team Skyja. Iako istrage nisu uspjele dokazati što je bilo u paketu, a Wiggins tvrdi da ni sam ne zna, britanski parlamentarni odbor zaključio je da su Wiggins i Team Sky "prešli etičku granicu" korištenjem dopuštenih lijekova za poboljšanje performansi. Wiggins osjeća da je bio žrtveno janje u cijeloj aferi i da su ga iznevjerili ljudi kojima je vjerovao.

Danas, Wiggins govori o "ponovnom rođenju sebe kao osobe" i ulasku u fazu "Wiggins 2.0". Nakon što je godinama mrzio biciklizam, ponovno je otkrio ljubav prema sportu koji mu je nekoć bio sve. "Prihvatio sam u posljednjih 12 mjeseci, koliko god se trudio to odgurnuti, biciklizam je moj život i uvijek će biti dio mog života," kaže Wiggins. Tvrdi da je trijezan gotovo godinu dana i da se osjeća "kao predani sportaš ponovno". Pronašao je mir i bolju kontrolu nad svojim okidačima. Osim što podržava biciklističku karijeru svog sina Bena, Wiggins planira pokrenuti vlastiti podcast o povijesti biciklizma, a nada se i suradnji s bivšim momčadskim kolegom Chrisom Froomeom, s kojim je izgladio nekadašnje nesuglasice. "Kad god sjednem na bicikl, podsjeti me na moje trinaeste godine i koliko sam bio nesretan tada. Bicikl je bio moj bijeg. Sada mi pruža isti osjećaj. To je moje utočište," zaključuje Wiggins, gledajući s optimizmom prema budućnosti.