VIDEO Je li Vukovar teško oštećen protiv Dinama? Pogledajte poništeni gol i recite što mislite

U posljednjoj utakmici 11. kola SuperSport HNL-a, Vukovar 1991 ugostio je Dinamo u Vinkovcima, a utakmicu je obilježio poništen gol domaće momčadi.
U posljednjim minutama prvog poluvremena Gonzalez je zatresao mrežu Dinama i nakratko podigao tribine domaćih navijača, no slavlje je kratko trajalo jer je sudac Bel poništio pogodak.
Snimka je pokazala da je Kolumbijac prilikom borbe za loptu rukom odgurnuo Niku Galešića, a procjena je bila da je kontakt dovoljno jak za prekršaj. No, igrači Vukovara žestoko su dočekali tu odluku i protestirali. Spornu situaciju pogledajte OVDJE.
A u našoj anketi recite je li pogodak opravdano poništen.
Ne vidim čemu polemika. Gurnuo je igrača u skoku i čist prekršaj... nego Dinamo je više nego očajan.. šta oni rade na treningu čovjek ne može a da se ne zapita?