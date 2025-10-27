Naši Portali
SPORNA SITUACIJA

VIDEO Je li Vukovar teško oštećen protiv Dinama? Pogledajte poništeni gol i recite što mislite

Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
27.10.2025.
u 20:00

U posljednjim minutama prvog poluvremena Gonzalez je zatresao mrežu Dinama i nakratko podigao tribine domaćih navijača, no slavlje je kratko trajalo jer je sudac Bel poništio pogodak.

U posljednjoj utakmici 11. kola SuperSport HNL-a, Vukovar 1991 ugostio je Dinamo u Vinkovcima, a utakmicu je obilježio poništen gol domaće momčadi.

U posljednjim minutama prvog poluvremena Gonzalez je zatresao mrežu Dinama i nakratko podigao tribine domaćih navijača, no slavlje je kratko trajalo jer je sudac Bel poništio pogodak.

Snimka je pokazala da je Kolumbijac prilikom borbe za loptu rukom odgurnuo Niku Galešića, a procjena je bila da je kontakt dovoljno jak za prekršaj. No, igrači Vukovara žestoko su dočekali tu odluku i protestirali. Spornu situaciju pogledajte OVDJE.

A u našoj anketi recite je li pogodak opravdano poništen.

Vukovar Dinamo

KA
kanđija
20:05 27.10.2025.

Ne vidim čemu polemika. Gurnuo je igrača u skoku i čist prekršaj... nego Dinamo je više nego očajan.. šta oni rade na treningu čovjek ne može a da se ne zapita?

Josip Lukačević
Video sadržaj
Josip Lukačević

Hajduk se oprostio od svoga bivšega igrača: 'Preminuo je prerano'

"Od posljedica moždanog udara prerano preminuo je bivši nogometaš Hajduka Josip Lukačević. Rođen je u Orašju 3. studenoga 1983. godine. Nogometnu karijeru započeo je u Orašju iz kojega 2005. dolazi u Hajduk. Za Bijele je odigrao četiri prijateljske utakmice. HNK Hajduk ovim putem izražava duboku i iskrenu sućut obitelji i prijateljima našeg Josipa. Počivao u miru", napisao je Hajduk na Facebooku.

