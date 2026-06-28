Prepoznajete li mladog Hrvata s fotografije? Na njemu se ispunilo fascinantno proročanstvo

Zvijezda vatrenih i Torina, Nikola Vlašić, već davne 2005 godine sudjelovao je na treningu Hajdukovih malih dječaka pod vodstvom trenera Zorana Vulića.
Zvijezda vatrenih i Torina, Nikola Vlašić, već davne 2005 godine sudjelovao je na treningu Hajdukovih malih dječaka pod vodstvom trenera Zorana Vulića.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Tada je još bio dječak, a noćas je Hrvatskoj svojim pogotkom donio veliku pobjedu protiv Gane (2:1) kojom smo osigurali drugo mjesto i nokaut fazu SP-a.
Tada je još bio dječak, a noćas je Hrvatskoj svojim pogotkom donio veliku pobjedu protiv Gane (2:1) kojom smo osigurali drugo mjesto i nokaut fazu SP-a.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL/ Ilustracija
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Nikola Vlašić napravio je sjajnu karijeru i danas je vrhunski nogometaš i hrvatski reprezentativac, a za njegove usluge ozbiljno se interesira talijanska Roma.
Nikola Vlašić napravio je sjajnu karijeru i danas je vrhunski nogometaš i hrvatski reprezentativac, a za njegove usluge ozbiljno se interesira talijanska Roma.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL/ Ilustracija
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S vatrenima je osvojio svjetsku broncu 2022. godine u Kataru.
S vatrenima je osvojio svjetsku broncu 2022. godine u Kataru.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Dolazi iz ugledne sportske obitelji, otac Joško je trener, a sestra Blanka je bila vrhunska skakačica u vis.
Dolazi iz ugledne sportske obitelji, otac Joško je trener, a sestra Blanka je bila vrhunska skakačica u vis.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL/ Ilustracija
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A talijanska Gazzetta dello Sport je svojedobno ugostila danas bivšu hrvatsku atletičarku Blanku Vlašić (38). Tada im je rekla nešto o svom bratu Nikoli što se obistinilo. "Bilo je to u travnju 2016. kada je četverostruka svjetska prvakinja te osvajačica srebrne i brončane olimpijske medalje u skoku vis posjetila naše prostorije prilikom dolaska na maraton u Milanu. Tada nas je odmah po dolasku pitala: 'Jeste li čuli za mog brata? Zove se Nikola, 18 mu je godina i igra kao veznjak za Hajduk. Probit će se na veliku scenu i postati slavniji od mene'. Netko će biti ponosan na svoje proročanske moći i svog malog brata", napisala je tada Gazzetta.
A talijanska Gazzetta dello Sport je svojedobno ugostila danas bivšu hrvatsku atletičarku Blanku Vlašić (38). Tada im je rekla nešto o svom bratu Nikoli što se obistinilo. "Bilo je to u travnju 2016. kada je četverostruka svjetska prvakinja te osvajačica srebrne i brončane olimpijske medalje u skoku vis posjetila naše prostorije prilikom dolaska na maraton u Milanu. Tada nas je odmah po dolasku pitala: 'Jeste li čuli za mog brata? Zove se Nikola, 18 mu je godina i igra kao veznjak za Hajduk. Probit će se na veliku scenu i postati slavniji od mene'. Netko će biti ponosan na svoje proročanske moći i svog malog brata", napisala je tada Gazzetta.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL/ Ilustracija
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL/ Ilustracija
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL/ Ilustracija
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL/ Ilustracija
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