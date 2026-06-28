Prepoznajete li mladog Hrvata s fotografije? Na njemu se ispunilo fascinantno proročanstvo

A talijanska Gazzetta dello Sport je svojedobno ugostila danas bivšu hrvatsku atletičarku Blanku Vlašić (38). Tada im je rekla nešto o svom bratu Nikoli što se obistinilo.
"Bilo je to u travnju 2016. kada je četverostruka svjetska prvakinja te osvajačica srebrne i brončane olimpijske medalje u skoku vis posjetila naše prostorije prilikom dolaska na maraton u Milanu. Tada nas je odmah po dolasku pitala: 'Jeste li čuli za mog brata? Zove se Nikola, 18 mu je godina i igra kao veznjak za Hajduk. Probit će se na veliku scenu i postati slavniji od mene'. Netko će biti ponosan na svoje proročanske moći i svog malog brata", napisala je tada Gazzetta.