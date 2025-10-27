Naši Portali
VUKOVAR 1991 - DINAMO

UŽIVO Kovačević promiješao momčad, ali za Varelu ponovno nije našao mjesta! Iznenađenje u zadnjoj liniji

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige
Christian Ornberg/PIXSELL
27.10.2025. u 17:45
Posljednju utakmicu 11. kola SHNL-a između Vukovara 1991. i Dinama pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
VUKOVAR 1991.
0-0
DINAMO
HNL - 11. kolo, 19.00, Stadion HNK Cibalia, Vinkovci
SASTAVI

VUKOVAR 1991: Bulat - Tičinović, Tadić, Pavičić, Calhanoglu - Mejia, Shabani - Jurilj, Banovec, Gonzalez - Puljić

DINAMO: Nevistić - Valinčić, Dominguez, Galešić, Perez-Vinlöf - Stojković, Bennacer, Villar - Vidović, Kulenović, Lisica

LJESTVICA

Pobjedom bi se Dinamo ponovno vratio na vrh ljestvice, na kojem je sada Hajduk. S druge strane, Vukovarci traže bodove za bijeg sa začelja.
 

Tablice omogućuje Sofascore
POČETAK

Lijepi vam pozdrav, poštovani čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je ogled 11. kola HNL-a u kojem se u Vinkovcima sastaju Vukovar 1991. i Dinamo. Posljednja je to utakmica ovog kola koje se protegnulo na čak četiri dana.

Josip Lukačević
Josip Lukačević

Hajduk se oprostio od svoga bivšega igrača: 'Preminuo je prerano'

"Od posljedica moždanog udara prerano preminuo je bivši nogometaš Hajduka Josip Lukačević. Rođen je u Orašju 3. studenoga 1983. godine. Nogometnu karijeru započeo je u Orašju iz kojega 2005. dolazi u Hajduk. Za Bijele je odigrao četiri prijateljske utakmice. HNK Hajduk ovim putem izražava duboku i iskrenu sućut obitelji i prijateljima našeg Josipa. Počivao u miru", napisao je Hajduk na Facebooku.

Split: Gonzalo Garcia predstavljen kao novi trener Hajduka
GONZALO GARCIA

Trener Hajduka: Ne smijemo razmišljati o naslovu prvaka. Povijest pokazuje da to ne završi dobro

- Bit ćemo fokusirani, nastavit ćemo raditi dobro. Mogla je i ova utakmica završiti drugačije, trebamo uvijek biti usredotočeni. Sigurno će biti još teških trenutaka, to je tako u nogometu.To je jako daleko, trebamo ići utakmicu po utakmicu. Trebamo samo nastaviti ovako. Puno naših igrača brzo napreduje, na nama je da dajemo sve od sebe. Ako već razmišljamo o naslovu, neće dobro završiti, povijest to pokazuje.

