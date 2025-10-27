UŽIVO Kovačević promiješao momčad, ali za Varelu ponovno nije našao mjesta! Iznenađenje u zadnjoj liniji

Pobjedom bi se Dinamo ponovno vratio na vrh ljestvice, na kojem je sada Hajduk. S druge strane, Vukovarci traže bodove za bijeg sa začelja.
Lijepi vam pozdrav, poštovani čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je ogled 11. kola HNL-a u kojem se u Vinkovcima sastaju Vukovar 1991. i Dinamo. Posljednja je to utakmica ovog kola koje se protegnulo na čak četiri dana.
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
Oglasio se Temu: Dječak primljen s jakim bolovima, liječnici nisu mogli vjerovati što su mu pronašli u crijevima
Stižu drastične kazne za prometne prekršitelje: Uvodi se i jedna novina kod parkiranja
Drama u Zagrebu: Uletio u ljekarnu i ispalio više hitaca, strani državljanin pokušao ga spriječiti
Novak Đoković ostao u čudu zbog onoga što je prikazano u hrvatskom kvizu, nije mogao prešutjeti
Želite prijaviti greške?
Napadi Mađarske na Hrvatsku nisu samo zbog energije i novca: Iza njih se krije ovaj narativ
Kineske podmornice postaju nova prijetnja SAD-u, a grade i 'Veliki podmorski zid', evo o čemu se radi
Marica Njegovan je krajem sedamdesetih kao časnica plovila najvećim brodovima Jadrolinije. Ovo je njezina pomorska životna priča
Otpad koji može grijati: Ova dva hrvatska grada na čelu energetske revolucije
Još iz kategorije
Heroj plavih iz mitske '82.: 'Želio sam gledati Dinamo, ali ne mogu. Najviše me boli jedna stvar'
- U Jarmini sam, ali nema više nekakvog posla po vani, tek šetnja po 'friškom zraku,. Znate kakvi su starački dani, kad se ujutro probudiš - dobro je - smije se dobro raspoloženi Bručić, kojem su danas tek 72 godine
Hajduk se oprostio od svoga bivšega igrača: 'Preminuo je prerano'
"Od posljedica moždanog udara prerano preminuo je bivši nogometaš Hajduka Josip Lukačević. Rođen je u Orašju 3. studenoga 1983. godine. Nogometnu karijeru započeo je u Orašju iz kojega 2005. dolazi u Hajduk. Za Bijele je odigrao četiri prijateljske utakmice. HNK Hajduk ovim putem izražava duboku i iskrenu sućut obitelji i prijateljima našeg Josipa. Počivao u miru", napisao je Hajduk na Facebooku.
Kovačević radi veliku promjenu u sastavu Dinama? Jedan igrač napokon će dobiti priliku
Trener Kovačević najavio je da će osvježiti momčad za Vukovar nakon gostovanja u Švedskoj, a prije dolaska Rijeke
Šokirao je Bobana i odbio Dinamo, hoće li doći već na zimu? O njemu priča cijela Hrvatska
Adriano Jagušić, mladi dragulj Slaven Belupa, nastavlja oduševljavati svojim igrama i golovima, poput nedavnog protiv Varaždina. Njegova odluka da ljetos odbije praktički dogovoren transfer u Dinamo i danas odjekuje, a pitanje njegovog dolaska u Maksimir ponovno postaje aktualno
Slaven pobijedio Varaždin na gostovanju, Šuto briljirao, zabio i Jagušić
U drugom subotnjem susretu 11. kola HNL-a također su slavili gosti, nogometaši Slaven Belupa pobijedili su kod Varaždina 3-1
VIDEO Svi su zanijemili od šoka! Nogometaš pao i glavom udario od tlo, iznijeli ga s terena
U susjedskom derbiju između Varaždina i Slaven Belupa dogodio se trenutak koji je zasjenio sportsku borbu. Napadač Varaždina, Aleksa Latković, nakon zračnog duela ostao je nepomično ležati te je iznesen s terena na nosilima
VIDEO Kakva bomba! Pogledajte jedan od najljepših golova na Maksmiru u novije vrijeme
Antonio Maurić, 21-godišnji veznjak Istre 1961, postigao je spektakularan pogodak iz slobodnog udarca u dvoboju 11. kola HNL-a protiv Lokomotive. Njegova majstorija s više od 25 metara donijela je Puljanima izjednačenje i trasirala put prema velikom preokretu na Maksimiru
Istra šokirala Lokomotivu preokretom u ludoj utakmici, pao jedan od najljepših golova sezone
U prvom subotnjem susretu 11. kola HNL-a nogometaši pulske Istre 1961 su nakon preokreta na maksimirskom stadionu pobijedili Lokomotivu 2-1
Trener Hajduka: Ne smijemo razmišljati o naslovu prvaka. Povijest pokazuje da to ne završi dobro
- Bit ćemo fokusirani, nastavit ćemo raditi dobro. Mogla je i ova utakmica završiti drugačije, trebamo uvijek biti usredotočeni. Sigurno će biti još teških trenutaka, to je tako u nogometu.To je jako daleko, trebamo ići utakmicu po utakmicu. Trebamo samo nastaviti ovako. Puno naših igrača brzo napreduje, na nama je da dajemo sve od sebe. Ako već razmišljamo o naslovu, neće dobro završiti, povijest to pokazuje.
VUKOVAR 1991: Bulat - Tičinović, Tadić, Pavičić, Calhanoglu - Mejia, Shabani - Jurilj, Banovec, Gonzalez - Puljić
DINAMO: Nevistić - Valinčić, Dominguez, Galešić, Perez-Vinlöf - Stojković, Bennacer, Villar - Vidović, Kulenović, Lisica