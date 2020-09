VIDEO Đoković izgubio živce pa zaurlao prema Ivaniševiću: Kaži da sjedne

Prvi tenisač svijeta, Novak Đoković, u prvom kolu US Opena pobijedio je tenisača iz BiH, Damira Džumhura, sa 3:0 (6:1, 6:4, 6:1).

Srpski tenisač imao je teškoća u drugom setu pa je u jednom trenutku izgubio živce. Lovio je zaostatak, a nakon što je iskoristio treću set-loptu za 6:4, povikao je prema svom boksu u kojem je bio i njegov trener Goran Ivanišević.

- Kaži da sjedne! - zaurlao je Đoković kojeg je vjerojatno nečije šetanje izbacilo iz takta.

Inače US Open se igra bez publike, ali na tribinama mogu biti treneri i ostali igrači.

Evo kako je trostruki osvajač US Opena nakon meča odgovorio novinarima na pitanje o tom urliku.

- Ni prvi, a vjerojatno ni posljednji put da sam urlao prema svom stožeru. Ponekad se takve stvari dogode. Bio sam frustriran igrom, nekim udarcima koje sam izveo. Urlikom sam to izbacio iz sebe. To je intenzitet, stalo vam je do pobjede. Da mi nije stalo, ne bih bio ovdje. Uvijek igram s puno energije i nekad moram ovako reagirati da vratim fokus. Bitno je imati boks, da se možete okrenuti prema njima, nema veze je li stadion pun ili prazan. Očekuješ da budu s tobom i daju ti podršku - rekao je Đoković.