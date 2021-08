Veszprem izbacio Nexe, Vardar na dobrom putu da to učini Zagrebu!

Rukometaši PPD Zagreba poraženi su 20:24 (12:14) od Vardara u prvoj utakmici četvrtfinala SEHA lige odigranoj u Skoplju. Poraz je doživio i Nexe protiv Veszprema, a bilo je 30:25 (14:10). No, to je bila uzvratna utakmica pa su se Našićani oprostili od natjecanja.

Nakon što su zaostajali većim dijelom utakmice, najviše do četiri pogotka, rukometaši hrvatskog prvaka su u 56. minuti došli na samo gol zaostatka (20:21). No, do kraja dvoboja izabranici Ivice Obrvana nisu uspjeli postići nijedan, a primili su tri pogotka, čime su Makedonci stekli značajnu prednost za uzvrat koji je na rasporedu u utorak, 31. kolovoza.

Nekadašnji igrač skopske momčadi Ivan Čupić je s osam pogodaka bio najefikasniji igrač PPD Zagreba, a po dva gola postigli su Marin Šipić, Luka Lovre Klarica i Sandro Obranović.

Strijelce Vardara su sa po sedam pogodaka predvodili Ante Kuduz i Timur Dibirov.

Što se Nexea i Veszprema tiče, branitelji naslova su bili presnažan suparnik za hrvatskog doprvaka. U uzvratu je strijelce mađarske momčadi predvodio Slovenac Gašper Marguč sa šest golova, a pet je postigao Petar Nenadić. Za Nexe su po pet pogodaka postigli Mario Tomić i Tomislav Severec.