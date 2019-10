U Srbiji i BiH se raspisali o velikom sukobu Cro Copa i Pijetraja: Hrvati zaratili među sobom!

Sapunica hrvatskog borilačkog sporta u kojoj glavnu ulogu imaju proslavljeni boksački trener Leonard Pijetraj, Željko Mavrović, najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović i najbolji hrvatski MMA borac u povijesti Mirko Filipović, prati se i u susjednim zemljama.

Nakon što je u četvrtak u Podcast Inkubatoru Pijetraj odgovorio na prozivke Cro Copa iz ranijeg gostovanja u istoj emisiji, Mirko se javio te putem Facebooka poručio da odgovor stiže uskoro.

- Precijenio sam ga jer sam mislio da je dovoljno zreo da može poslušati realnost. Kakav je bio za boks? Nije bio za boks. Psihološki jednostavno nije mogao podnijeti tu borbu. Imao je strašne predispozicije, ali nije bio za to. Puno je bolji bio za kickbox i MMA jer je tu drukčija taktika i sve. Nisam imao nikakve zle namjere kada sam to rekao, a on je iznio uvrede koje mu nisu potrebne. Dečko, ti si došao k meni trenirati. Pazi, kaže da sam ja imao pet mečeva? Imao sam ih 150, ali ne u boksu. Mene nikad nitko nije iznio iz ringa van. Tko mi pokaže takvu snimku, ja mu dajem sve što imam. A i da jest – zar je to problem. Pa zar Mirka nisu iznosili van? Treba li se naslađivati? Znači li to da sam ja loš trener? Pa zašto onda dolazite k meni? – izjavio je Pijetraj pa dodao:

- Zašto je on došao kod mene? On je k meni došao sa zabijenom nogom Branka Cikatića u dupetu jer ga je ovaj maltretirao. Došao je k meni gdje su ga svi tukli. Kod mene su tukli svi, od srednje kategorije nadalje. Čovjek je svejedno postao najbolji boksač u Hrvatskoj iako konkurencija nije bila jaka. Ako me naljuti, sve snimke koje dokazuju koliko je loše boksao stavit ću na YouTube. Pa neka se pravda. To ne umanjuje njegovu karijeru i veličinu. Ali ti za njega možeš reći samo da je kralj, bog i legenda. Ako nešto manje od toga kažeš uvrijedio si ga - kazao je Pijetraj, a Filipović je poručio:

- Dragi prijatelji! Uskoro ide moj odgovor Pijetraju. Bit će zanimljivo. Nije mi do prepucavanja s bezveznjakovićima koje, evo, punih 20 godina nisam ni vidio ni čuo, ali na ono što je on izgovorio neću šutjeti", napisao je Cro Cop i dodao: Bljuvotine i laži koje je izgovorio su utužive, ali ja nisam lik od tužbi i natezanja već ću mu dati odgovor kakav zaslužuje, a javnost neka prosudi! VHS treneri svih zemalja, ujedinite se. Nakon toga Mirko je objavio fotografiju kazete aludirajući na to da je Pijetraj VHS trener - napisao je Mirko, a Alo donosi naslov: Hrvati zaratili među sobom!

Bosanskohercegovački portal Pogled prenosi što se dogodilo među dvojicom legendi hrvatskog borilačkog sporta, a u naslovu izdvaja tvrdnju Leonarda Pijetraja da mu Filipović poslao ljude s pištoljima na vrata.

