Večerašnji meč Ngannoua bitan je za Hrgovića, evo što ishod nosi Hrvatu

Do prije samo 130 dana Francis Ngannou nikad nije kročio u boksački ring, a onda je MMA prvak iznenadio ponajboljeg teškaša današnjice Tysona Furyja, a time i boksački svijet. Ko od brda odvaljen Kamerunac nije tada pobijedio, ali je, nakon nategnute sudačke odluke, u očima mnogih boksačkih fanova bio moralni pobjednik.

Da ne bi sve ostalo na pričama da je iskoristio Furyjevo podcjenjivanje da se nametne i boksačkom svijetu, Ngannou večeras ima priliku dokazati da je vrlo ozbiljan borac i u boksačkom ringu. A nasuprot njemu naći će se bivši svjetski teškaški prvak Anthony Joshua, koji u ovoj borbi ima dvostruku računicu.

Ona materijalna oslikava se u 50 milijuna dolara, koliko će mu uplatiti saudijski organizatori i prije nego što uđe u ring i započne borbu koja će se održati u Kingdom Areni u Rijadu.

Ona prestižna računica donosi mu izvjestan pritisak jer za njega u ovoj priči nema druge opcije do pobjede. Čak ni tijesan bodovni poraz uz “herojski otpor” ne dolazi u obzir jer bi i s tim sve njegove akcije na tržištu velikih mečeva znatno pale.

Nakon ona dva poraza od Usika, Joshua je bio pomalo otpisan. Nije da je sramota izgubiti od superiornog tehničara poput Usika, ali boks je brutalan biznis u kojem vas dva poraza guraju u drugi plan. No Joshua se ponovno nametnuo pobjedom nad švedskim teškašem Wallinom, a onda je birajući između borbe za status prvog izazivača i borbe za velik novac izabrao ovu materijalnu stranu priče. Tako će Britanac ostvariti drugu najveću pojedinačnu zaradu u karijeri nakon uzvratne borbe s Andyjem Ruizom, u kojoj je, upravo u Saudijskoj Arabiji, vratio izgubljeni pojas prvaka. A tada mu je pripalo 60 milijuna američkih dolara.

Da bi se nametnuo kao legitiman izazivač pobjedniku borbe Usik – Fury, Joshua bi ovom borbom morao dominirati, ako ne i nokautirati protivnika koji pak, ni ovaj put, nema što izgubiti. Jer, njega se još uvijek doživljava kao MMA borca koji u boksački ring ulazi ponajprije radi zarade ostvarene i na imidžu borca nevjerojatne životne priče kojemu se ostvario “američki” san. A da ga on ima, govori i podatak da je od zarade iz borbe s Furyjem odmah kupio kuću u Las Vegasu.

Ako Ngannou pobijedi, nema sumnje da ćemo ga vidjeti u borbi za naslov, što vjerojatno znači novu porciju čekanja zakoji nikako da dobije pravu priliku da dokaže da je borac iz najužeg svjetskog teškaškog vrha, kao što sam za sebe govori. Ako pak Kamerunac izgubi, nije nevažno na koji će se način to dogoditi. Bude li to još jedan poraz na bodove, bez veće dominacije protivnika, to će ga zadržati u krugu onih kojem se i nadalje smiješe lukrativne borbe. Ako pak u ovoj borbi ne bude kompetitivan ili ga Joshua nokautira, to će mu biti putokaz da se vrati u MMA kaveze. Uostalom, on ionako ima važeći ugovor s organizacijom PFL, s kojom je vezan i naš najbolji MMA borac, koji se i nada borbi s Ngannouom.