Vatreni poslali emotivnu poruku potpore zarobljenim dječacima

Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu (20 sati) u Sočiju igra u četvrtfinalu protiv domaćina Rusije.

I dok se vatreni pripremaju za novi ispit na svjetskoj smotri iz Hrvatskog nogometnog saveza poslali su poruku potpore dvanaestorici dječaka i njihovom nogometnom treneru koji su već gotovo dva tjedna zatočeni u špilji.

🙏 Full support to our fellow football #family members in Thailand:

➡️ https://t.co/N0rTHbuhq9 pic.twitter.com/eaGAoH9qjR