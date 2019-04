Uznemirujuća snimka: Stravičan prizor podsjetio na najveću tragediju u HNL-u

Točno na jedanaestu godišnjicu smrti Hrvoja Ćustića, nogometaša Zadra koji je preminuo 3. travnja od posljedica udarca glavom o betonski zid tijekom utakmice protiv Cibalije u Stanovima, društvenim mrežama je počela kružiti stravična snimka koja je podsjetila na najveću tragediju u HNL-u.

Prizor je zabilježen prije desetak dana u Dubaiju, a prikazuje nogometaša Al Jazire Ahmeda Rabiju kako svom silom glavom udara u stup reflektora postavljenog otprilike dva metra od aut linije.

Rabia je stradao nakon što ga je suparnički igrač tijekom prijateljskoga dvoboja izbacio iz ravnoteže, a u bolnicu u Dubiaju je prebačen s unutarnjim krvaranjem. Srećom, tamošnji su mediji prošlog tjedna izvijestili da se igrač nalazi izvan životne opasnosti, ali i izjavu trenera Ahmeda Saeeda, koji je naveo da će se stradali nogometaš oporavljati pet do šest tjedana.

Nogometaša je u bolnici posjetio i predsjednik Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata Muhamed bin Rašid Al Maktum, koji je naložio da se hitno na svim sportskim borilištima diljem države osiguraju najviši sigurnosni standardi.

UPOZORAVAMO NA UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ!

#Mohammed_bin_Rashid visits Al-Jazeerah player Ahmed Rabie, currently receiving medical care at Rashid Hospital after his injury during a friendly match. H.H. instructed the General Authority of Sports & concerned entities to ensure safety standards across #UAE sport facilities. pic.twitter.com/6C8zlKe3Na