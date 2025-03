Velik zaostatak Zubčića za vodećim Norvežaninom. Imat će priliku za popravak u drugoj vožnji

Svetlana Ilić Ceca

Ambiciozan projekt hrvatske odbojke: Predvodi ga poznato ime s iskustvom igranja u Srbiji i Italiji

– Za ideju o Cro Teamu sam čula puno prije nego što je došlo do razgovora s čelnicima saveza. Još prije nego što je Frane Žanić postao predsjednik HOS-a, mi smo se viđali po Europi, na raznim turnirima i utakmicama. U to vrijeme radila sam u Austriji, a tad smo u pauzama, po kavama, razmjenjivali ideje, kao što to sportski djelatnici i rade.