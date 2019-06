UŽIVO De Ligt je odabrao klub, a godišnje će zarađivati 20 milijuna eura

SLUŽBENO

Bivši hajdukovac Franko Kovačević (19) novi je igrač Hoeffenheima. Već smo najavljivali ovaj transfer, a on je sada i potvrđen. S Kramarićevim klubom potpisao je ugovor do 2023. godine, a prvo će nastupati za U23 momčad. 🖋| Dobro došli, Franko! 19-year-old Franko #Kovačević will make the move from Croatian top flight club @NKRudes to #TSG. The attacker signed a contract until the summer of 2023 and is set to join the U23s first. pic.twitter.com/DRCZMvekdD — TSG Hoffenheim EN (@achtzehn99_en) June 18, 2019