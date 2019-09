Konačno je gotovo! Sportski direktor Eintrachta potvrdio: Rebić odlazi u Italiju!

Hrvatski reprezentativac Ante Rebić napušta Eintracht iz Frankfurta i odlazi u AC Milan, a da je sve gotovo potvrtdio je sportski direktor Eintrachta Fredi Bobić nakon utakmice 3. kola Bundeslige u kojem je Eintracht na domaćem terenu pobijedio Fortunu s 2:1.

Za taj susret, kako su iz kluba objavili na vlastiti zahtjev, nije konkurirao Rebić. Kasnije su objavili da je nadomak transfera u Milan, iako se u prvi mah činilo da će preseliti u redove milanskog Intera.

Andre Silva’s accepted a move to Eintracht & all is confirmed for Ante Rebic to Milan. Tomorrow they’ll have their medicals 😱🔴⚫️



📰 via Di Marzio pic.twitter.com/pejwaUJhOI