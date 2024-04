Danas stižu Rafali, premijer Plenković i predsjednik Milanović zajedno na prihvatu

Ukupno šest od 12 višenamjenskih borbenih aviona Rafale iz Francuske danas stiže u Hrvatsku. Doček aviona održat će se u vojarni "Pukovnik Marko Živković" u Velikoj Gorici, a sve počinje u 12:30 sati.

Na svečanosti će sudjelovati premijer Andrej Plenković, ali i predsjednik Zoran Milanović. Ovo je prvi put da će se premijer i predsjednik susresti nakon teških riječi u izbornoj kampanji. Za obojicu je najavljeno prigodno obraćanje javnosti.

Svečanosti će, uz brojne državne dužnosnike, predstavnike Hrvatskog sabora, Vlade Republike Hrvatske, Ureda Predsjednika RH, civilne i vojne uzvanike iz Hrvatske i inozemstva, nazočiti i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, načelnik Glavnog stožera OSRH general-pukovnik Tihomir Kundid i zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva general-bojnik Michael Križanec. MORH je objavio kako će prelet izvesti naši piloti.

VEZANI ČLANCI:

"Povijesnim preletom od Bordeauxa do Zagreba, u trajanju od 1,40 sati, piloti pobjedničke Hrvatske vojske koji su prošli obuku u Francuskoj, u četvrtak će u Hrvatsku dovesti moćne lovce i nove zaštitnike našeg zračnog prostora", najavio je pak Ivan Anušić na društvenoj mreži X. Modernizacija borbene letačke flote najveće ulaganje Vlade i Ministarstva obrane u Hrvatsku vojsku i sigurnost naše Domovine!, dodao je.

Odluku o kupnji borbenih aviona Rafale, Vlada je donijela 28. svibnja 2021.godine, kada je zadužila Ministarstvo obrane da provede sve potrebne radnje u vezi sklapanja ugovora između Hrvatske i Francuske. Taj su ugovor 25. studenoga iste godine potpisali tadašnji ministar obrane Mario Banožić i francuska ministrica obrane Florence Parly, u sklopu službene posjete francuskog predsjednika Emmanuela Macrona Hrvatskoj.

Za kupnju Rafalea iz državnog je proračuna osigurano ukupno 1,13 milijardi eura u razdoblju od 2021. do 2026.godine. Za ovu je godinu predviđeno oko 225 milijuna eura, za sljedeću 65 milijuna, dok će se iz proračuna za 2026. godinu izdvojiti oko 18 milijuna eura. Primopredaja prvog aviona Rafale održana je 2. listopada prošle godine u bazi francuskog ratnog zrakoplovstva Mont-de-Marsan. Do kraja ove godine u Hrvatskoj bi trebalo biti osam aviona, a do kraja prvog kvartala 2025. godine očekuju se i preostala četiri aviona.

Ugovorom između Hrvatske i Francuske također je obuhvaćena vojna suradnja, održavanje zajedničkih vježbi ratnog zrakoplovstva dviju zemalja te obuka hrvatskih pilota i tehničkog osoblja. Krajem siječnja 2023.godine, u spomenutu francusku bazu poslana je prva skupina pilota na obuku u trajanju od 15 mjeseci. Do danas je program obuke za Rafale prošlo oko 90 pripadnika oružanih snaga različitih specijalnosti, navode u Ministarstvu obrane.