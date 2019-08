Ovo stvarno nije zaslužio! 'Klinac' ponizio Rakitića, navijači žestoki: Ivane, napusti klub!

Ivan Rakitić jedan je od najboljih veznjaka svijeta, a uz Messija i pojedince jedan je od vođa Barcelonine igre.

Najnovija događanja ipak mu se neće svidjeti jer se popularni Raketa našao na udaru pojedinih navijača Barce, a za sve je kriv jedan 16-godišnjak koji je ovaj vikend upisao debi za prvu momčad Blaugrane.

Snimka s treninga, na kojoj je jasno vidljivo kako ga je mladi, 16-godišnji Anssumane Fati, 'polegao' na travnjak dala je dodatna krila nezadovoljnim navijačima.

Ansu Fati humiliates Rakitic. It's over, Ivan. Leave this club 🙏🏻

[ 🎥 @bluegrenades_ll]

pic.twitter.com/w4eZVJNTyz