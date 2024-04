VIDEO Pogledajte susret Plenkovića i Milanovića: Jedan stajao okrenut leđima, nisu se ni pozdravili

Predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković u četvrtak su se, prvi put nakon turbulentnih parlamentarnih izbora, našli zajedno na istom mjestu. Povod je svečani doček prvih šest od ukupno 12 višenamjenskih borbenih aviona Rafale, koji su u Hrvatsku stigli dvije godine i pet mjeseci nakon potpisivanja ugovora s Francuskom vrijednog više od milijardu eura.

Naš novinar Dario Topić, koji se nalazi u Vojarni, kaže da se Plenković i Milanović nisu ni pozdravili. Premijer je, pak, samo slegnuo ramenima na konstataciju novinara da je Milanović stigao, a na upit jesu li razgovarali, kratko je kazao: "Ne". Naknadno se u videu našega novinara može vidjeti i da su dvojica političara sjela na svoja mjesta, a između njih smjestio se dosadašnji predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Ni u tim trenucima nisu porazgovarali.

Svečanost prihvata prve skupine višenamjenskih borbenih aviona održava se u vojarni "Pukovnik Marko Živković" na Plesu, gdje su na kompleksu, ukupne površine oko 20 tisuća metara četvornih, izgrađene nove zgrade za simulatore i eskadrilu, hangar za održavanje, zgrade za održavanje motora, skladište pričuvnih dijelova te hangar za smještaj aviona. Vrijednost cijelog kompleksa procijenjena je na oko 37 milijuna eura.

Kupnja francuskih borbenih aviona bila je predmet spora između Vlade i predsjednika Republike Zorana Milanovića. Milanović je naglasio da se kupnji Rafalea nije protivio, ali da su za kopnenu vojsku od aviona važniji drugi sustavi, oprema i streljivo. Osim toga, vladajuće je prozvao i zbog rasta kupoprodajne cijene s 990 milijuna eura na više od milijardu eura.

S druge strane, iz Vlade još od potpisivanja ugovora ističu da je riječ o najmodernijem tipu višenamjenskih borbenih aviona koji se trenutno koriste u francuskoj vojsci, koji će biti od koristi idućih 40 godina. Premijer Andrej Plenković poručio je da će Hrvatska, zahvaljujući Rafalima, imati "najjače ratno zrakoplovstvo u ovom dijelu Europe".

Inače, odluku o kupnji borbenih aviona Rafale, Vlada je donijela 28. svibnja 2021. godine, kada je zadužila Ministarstvo obrane da provede sve potrebne radnje u vezi sklapanja ugovora između Hrvatske i Francuske. Taj su ugovor 25. studenoga iste godine potpisali tadašnji ministar obrane Mario Banožić i francuska ministrica obrane Florence Parly, u sklopu službene posjete francuskog predsjednika Emmanuela Macrona Hrvatskoj.

Za kupnju Rafalea iz državnog je proračuna osigurano ukupno 1,13 milijardi eura u razdoblju od 2021. do 2026.godine. Za ovu je godinu predviđeno oko 225 milijuna eura, za sljedeću 65 milijuna, dok će se iz proračuna za 2026. godinu izdvojiti oko 18 milijuna eura. Primopredaja prvog aviona Rafale održana je 2. listopada prošle godine u bazi francuskog ratnog zrakoplovstva Mont-de-Marsan. Do kraja ove godine u Hrvatskoj bi trebalo biti osam aviona, a do kraja prvog kvartala 2025. godine očekuju se i preostala četiri aviona.

Ugovorom između Hrvatske i Francuske također je obuhvaćena vojna suradnja, održavanje zajedničkih vježbi ratnog zrakoplovstva dviju zemalja te obuka hrvatskih pilota i tehničkog osoblja. Krajem siječnja 2023. godine u spomenutu francusku bazu poslana je prva skupina pilota na obuku u trajanju od 15 mjeseci. Do danas je program obuke za Rafale prošlo oko 90 pripadnika oružanih snaga različitih specijalnosti, navode u Ministarstvu obrane.

Obuka pilota višenamjenskih borbenih aviona savezničkih i partnerskih država trebala bi se provoditi i u Hrvatskoj, odnosno u Središtu za obuku pilota borbenih zrakoplova (Fighter Pilot Training Center, FPTC) čije je osnivanje podržala Vlada, a predviđeno je da ono s radom počne 2026. godine.

