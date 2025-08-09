Odličnu akciju Osijeka završio je Šopov udarcem iz srca šesnaesterca, no Zlomislić je sjajno obranio. U nastavku je lopta iz neposredne blizine pogodila Radeljića u ruku, ali nakon konzultacija suca Čuline s VAR sobom odlučeno je da nema osnove za dosuđivanje jedanaesterca.
Počeo je nastavak.
Kraj prvog dijela, nema golova.
Utakmica se sada rasplamsala, vidjeli smo udarce obje momčadi, ali nema promjene rezultata.
Osječani su tražili jedanaesterac zbog navodnog igranja rukom, no nisu ga dobili.
Janković je tukao iskosa, ali neprecizno.
Prošlo je prvih 15 minuta susreta. Osijek je malo aktivniji, ali još uvijek čekamo pravu priliku.
Počela je utakmica.
Zlomislić - Oreč, Radeljić, Husić, Devetak - Petrovič, Ilinković - Menalo, Fruk, Janković - Čop
Malenica - Guedes, Hasić, Mkrtchyan, Bukvić - Babec, Vrbančić - Živković, Shopov, Omerović - Toure
Ovo je poredak u ligi.
Nogometaši Osijeka i Rijeke večeras od 21 sat igraju derbi drugog kola HNL-a. Osijek je novu sezonu započeo domaćim porazom 0:2 od Dinama, dok je Rijeka golovima u sudačkoj nadoknadi slavila protiv Slaven Belupa istim rezultatom.
Omerovićev prodor i niz odbijanaca završili su Živkovićevim udarcem u prečku nakon što je Zlomislić refleksno obranio pokušaj Vrbančića.