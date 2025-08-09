BILI SU RASPOLOŽENI

VIDEO S ovim Dinamom nema šale! Pogledajte golove kojima su plavi svladali Vukovar

Nakon prvog pogotka sve je bilo lakše, željeli smo nastaviti i u drugom dijelu, što prije postići drugi pogodak. Na kraju smo imali još puno prilika, igrači koji su ušli ponovno su dali svoj doprinos. I čestitam navijačima, BBB i punom stadionu, koreografiji za Dan pobjede - rekao je Mario Kovačević