UŽIVO OD 12:30 Zubčić osigurao drugu vožnju, Rodeš izletio, Vidović i Kolega prespori

Matej Vidović je uspio doći do cilja, ali bila je to jako spora vožnja kad usporedimo s ostatkom konkurencije i za njega nema druge vožnje. Od 45 skijaša koji su do trenutka Matejevog ulaska u cilj uspjeli završiti utrku, Vidović je bio 43. s tri sekunde i 17 stotinki zaostatka.