UŽIVO United opet u krizi u paklenoj atmosferi u Bergamu: Atalanta vodi!

ATALANTA (3-4-1-2): Musso - De Roon, Demiral, Palomino - Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle - Pašalić, Iličić - Zapata

MANCHESTER UNITED (3-5-2): De Gea - Baily, Varane, Maguire - Wan-Bissaka, Fernandes, McTominay, Pogba, Shaw - Rashford, Ronaldo

🌍 | STARTING LINEUPS



It's time for the second Atalanta vs Manchester United clash in two weeks, this time in Bergamo!



Their meeting at Old Trafford delivered five goals and 35 shots in total – we hope to see something similar again tonight. 🤞#AtalantaManUtd #ATAMUN #UCL pic.twitter.com/3lXbR7bHMI