UŽIVO Josip Drmić sretno i spretno doveo Rijeku u vodstvo protiv Gzire!

Domaću utakmicu odigrat će Rijeka na Rujevici. Kvarnerska momčad dočekuje Gziru (20 sati), nad kojom ima prednost od 2:0 iz prve utakmice. Tomić vjeruje napadačima

– Moramo biti maksimalno ozbiljni da nastavimo pozitivan niz. Vidjeli smo da je Gzira agresivna momčad, konstantno igra na rubu prekršaja i na domaćem terenu moramo odgovoriti na isti način te pokazati dobar napadački nogomet. Vjerujem u svoje igrače, veseli me da ulaze u šanse. Oni imaju taj gol u sebi, to su igrači visoke kvalitete. Vjerujem da će postotak realiziranja biti veći – rekao je trener Rijeke Goran Tomić pa dodao tko vjerojatno neće nastupati zbog ozljeda, a to su Krešić i Bušnja, dok Lepinjica nema pravo nastupa zbog crvenog kartona. Utakmicu je najavio i igrač Hrvoje Smolčić:

– Čeka nas teška utakmica, vjerujem da dosta ljudi smatra da ćemo lako proći, ali mi tako ne razmišljamo. Moramo ući sto posto, vidjeli smo kvalitetu protivnika, moramo dati maksimum da pobjeda ne bude upitna ni u jednom trenutku.