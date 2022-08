Varaždin i Osijek podijelili bodove! U drami u Gradskom vrtu kapetanu Varaždina slomljena noga

Bez pogodaka odlazimo na predah. U sudačkoj nadoknadi Osijek je malo zaprijetio, no mreža se nije tresla. Jedina istaknuta situacija je nažalost horor iz 24. minute prilikom kojeg je nakon stravičnog starta kapetanu Varaždina vjerojatno pukla noga.

Trese se vratnica! Herrera je u šesnaestercu, doduše ne baš u izglednoj situaciji, no uspio je pucati. Prizemna lopta nije stvorila probleme Ivušiću. Vrlo blijeda utakmica.

Evo i prve konkretnije prilike Osijeka. Miloš je s desnog krila ubacio loptu u sredinu, ali nitko od igrača Osijeka nije preuzeo loptu. Bila je to brza kontra, 6 igrača Varaždina ostalo je na svojoj polovici, ali opet bez opasnosti za vratnicu.

Trener Osijeka ponovno kombinira te iznenađuje sastavom u kojem nema niti Nejašmića niti Žapera, no Bjelica je odlučio od prve minute ukazati povjerenje mladim snagama. U zadnjoj liniji je Adrian Leon Barišić, a na desnom krilu mladi Crnogorac Nikola Janjić. OSIJEK: Ivušić - Miloš, Barišić, Škorić, Jurčević - Brlek, Jugović - Fućak, Caktaš, Janjić - Mierez VARAŽDIN: Zelenika - J. Stanić, Ba, Pellumbi, Urata - Postonjski, Teklić, Elezi - Peco, Herrera, Šego

