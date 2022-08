Luka Modrić osvojio 26. naslov u karijeri, Real Madrid uzeo europski Superkup

Real Madrid je u Helsinkiju pred više od 36 tisuća ljudi na Olimpijskom stadionu osvojio još jedan trofej i nastavio niz svoje sjajne generacije. Kraljevski klub je u utakmici Uefa Superkupa kao osvajač Lige prvaka svladao osvajača Europske lige, Eintracht iz Frankfurta rezultatom 2:0 i tako se izjednačio na vrhu vječne ljestvice osvajača Superkupa s Barcelonom i Milanom svojim petim naslovom u Superkupu. Bio je to osmi Realov nastup u Superkupu, dok je Eintracht u svojem prvom pokušaju ostao bez naslova. Za razliku od praktički svake utakmice u prošlosezonskoj Ligi prvaka, Real je bio nadmoćna momčad u Superkupu te tako zasluženo došao do trofeja.



No, Eintracht je bolje otvorio susret. Nekoliko puta su u presingu uspjeli izboriti greške Realove obrane, a jedna od takvih dovela je i do stopostotne prilike za sastav kojeg vodi Oliver Glasner. Naime, u 13. minuti susreta pogriješio je lijevi bek Reala Ferland Mendy, a lopta je u nastavku akcije došla do Japanca Daichija Kamade koji se našao u 1 na 1 situaciji s Thibautom Courtoisom, ali je slabo pucao i belgijski vratar nije imao poteškoća.



Međutim, nakon toga Eintracht je počeo padati, a Real počeo nizati prilike. Prva velika došla je već u 17. minuti kad je nakon centaršuta Valverdea i sjajnog progiravanja Benzeme Vinicius već matirao Trappa, ali odjednom se bolesno dobrom reakcijom ukazao Tuta i klizećim startom spasio vrata Eintrachta, praktički s crte. Nije Real tu stao i pred kraj prvog dijela došao do vodstva.



Pogotku za vodstvo Real Madrida kumovala je neobjašnjivo loša reakcija Eintrachtove obrane nakon udarca iz kuta favorizirane momčadi. Poslije jedne svijeće koju je Benzema uputio glavom, Casemiro je iz nemoguće situacije s gol-aut linije otišao u skok, a na njega su naivno 'odletjela' dva igrača Eintrachta, a pri tome i vratar Kevin Trapp. Casemiro je vratio loptu na peterac, vratar i dva igrača njemačke momčadi su ispali, a ta lopta je na pet metara došla do Realovog austrijskog stopera Davida Alabe koji nije imao težak posao te je pospremio loptu na prazna vrata za vodstvo Kraljevskog kluba.



U drugom poluvremenu madridski sastav je nastavio pritiskati, prvo je Trapp sjajno obranio udarac Viniciusa u 54., zatim je Casemiro pogodio gredu snažnim udarcem s 20-ak metara u 61., ali Real je preko svojeg najubojitijeg dvojca u 65. minuti došao do udvostručenja vodstva i potvrde pobjede. Vinicus je na lijevoj strani 'promiješao' obranu njemačke momčadi, prizemno centrirao za Benzemu, a francuski majstor je negdje s bijele točke uhvatio Trappa na krivoj nozi i poentirao za 2:0.



Karim Benzema je ovim pogotkom postao drugi najbolji strijelac Real Madrida svih vremena. Sa svojim 324. pogotkom za klub pretekao je legendarnog Raula (323), a na neprikosnovenom prvom mjestu ostao je legendarni Cristiano Ronaldo s čak 450 pogodaka.



Našem Luki Modriću, koji je ponovno fantastično igrao te 'dirigirao' do 67. minute, ovo je 26. trofej u karijeri te 21. u dresu Real Madrida. Od preostalih Hrvata u zapisniku Kristijan Jakić i Hrvoje Smolčić su u redovima Eintrachta ostali na klupi.



Vrlo je zanimljivo za istaknuti da je Real slavio i u posljednjem (a i jedinom) međusobnom susretu ovih momčadi, a ta se utakmica odigrala prije točno 62 godine. Nije to bila bilo kakva utakmica, budući da je bilo riječ o finalu Kupa prvaka (tadašnja verzija Lige prvaka) 1960. godine, a igralo se pred čak 127 tisuća ljudi na Hampden Parku u Glasgowu. Osim enormnog gledateljstva, pozornost je plijenio i rezultat 7:3 za Real Madrid, što je i danas rekord po broju pogodaka u finalu najjačeg europskog natjecanja jer je nakon toga iduća najefikasnija finalna utakmica za tron Europe dvoboj Benfice i Real Madrida (5:3) s osam pogodaka iz 1962. godine. Treba dodati da je u tom susretu Ferenc Puskas zabio četiri pogotka, a Alfredo Di Stefano tri.