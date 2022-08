UŽIVO OD 18 SATI Stigli sastavi, trener Hajduka iznenadio i ostavio zvijezdu na klupi

Hajdukovci su udaljeni samo 90 minuta od španjolskog velikana Villarreala, ali trebat će odraditi utakmicu protiv Vitorije.

Majstori s mora imaju lijepu prednost koju treba obraniti, no svi su svjesni kako to neće biti lako. Zna to i trener Valdas Dambrauskas.

- Imamo plan koji želimo realizirati. Moramo imati isti pristup kao i u domaćoj utakmici. Siguran sam da će Vitoria odigrati drukčiju utakmicu od one u Splitu. Vjerujem da su bolja momčad od onoga što su pokazali na Poljudu. U Splitu nije lako igrati, ali danas će oni imati prednost koju smo mi imali na Poljudu. Ali, i mi možemo odigrati dobru utakmicu - rekao je Litavac.