Crvena zvezda u Beogradu šokirala Liverpool!

Na Marakani je ludnica, stadion zviždi svaki put kad igrači Liverpoola prime loptu.

Nice warm welcome before kick off with a little bit of lively language being chanted from one end to the other. Fifty thousand sellout tonight and it’s building up nicely @5liveSport #UCL #REDLIV #bbcfoitball pic.twitter.com/fP1Kb06ykm