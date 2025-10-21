Naši Portali
SPEKTAKL NA EMIRATESU

UŽIVO Greda spašava Atletico na samom početku

Premier League - Fulham v Arsenal
Andrew Boyers/REUTERS
21.10.2025. u 20:16
Tektualni prijenos utakmice Arsenala i Atletico Madrida pratite na portalu Večernjeg lista od 21:00.
Arsenal
0-0
Atletico Madrid
Treće kolo ligaškog dijela Lige prvaka, 21:00, Emirates, London
14'

Novi sjajan prolaz Sake, no njegov udarac ide ravno u blok. U nastavku akcije lopta dolazi do Ezea na rubu šesnaesterca koji ju prosljeđuje na lijevu stranu prema Lewisu-Skellyju, a njegov udarac odlazi daleko pokraj vratnice

9'

Saka je lijepo gurnuo kroz noge Hancku i tražio suigrače u sredini. Odbila je to obrana Atletica

4'

Oduzeli su loptu igrači Arsenala u opasnoj zoni, Eze je pokušao s 20-ak metara, blokirao je to branič Atletica, no lopta se odbila nezgodno po Oblaka. Na kraju je odsjela na gredi gola Slovenca, a u nastavku akcije Martinelli ju šalje preko vrata

2'

Ostao je ležati Zubimendi nakon jednog duela, ali bit će sve u redu

Početak
1' (Početak)

Krenuo je s centra Arsenal

Sastavi: 

Arsenal: Raya - Timber, Saliba, Gabriel Magalhaes, Lewis-Skelly - Zubimendi, Rice, Eze - Gabriel Martinelli, Saka, Gyokeres

Atletico: Oblak - Llorente, Gimenez, Le Normand, Hancko - Giuliano Simeone, Barrios, Koke, Gonzalez - Sorloth, Alvarez

Glavni sudac ove utakmice bit će iskusni Talijan Davide Massa.

Tko neće igrati

Mikel Arteta u ovome susretu neće moći računati na ozlijeđene Kaija Havertza, Gabriela Jesusa, Nonija Maduekea i Martina Odegaarda.

Kod Atletica nedostaje samo defenzivni veznjak iz SAD-a, Johnny Cardoso.

Najava:

U trećem kolu Lige prvaka, londonski Arsenal dočekat će Atletico Madrid na svom Emiratesu. 'Topnici' su u prva dva kola svladali Athletic Bilbao u gostima i Olympiacos kod kuće, a oba susreta završila su rezultaom 2:0. Također su upisali pobjede u posljednjih pet svojih utakmica, a u tom su periodu primili samo jedan pogodak i to od Newcastlea u Premier ligi. Što se Lige prvaka tiče, trenutačno su na diobi prvog mjesta s Bayernom, Real Madridom, PSG-om, Interom i Qarabagom koji također imaju dvije pobjede iz prve dvije utakmice.

Momčad Diega Simeonea s druge je strane dosad ostvarila polovičan učinak u najjačem klupskom nogometnom natjecanju. U prvom kolu poraženi su na Anfieldu od Liverpoola s 3:2, dok su u drugom kolu na svom Metropolitanu 'pregazili' Eintracht Frankfurt s čak 5:1. U domaćem prvenstvu ne kotiraju najbolje te nakon devet kola zauzimaju četvrto mjesto sa 16 bodova. Vodeći Real bježi im za osam bodova, dok u Ligi prvaka zauzimaju 11. mjesto.

