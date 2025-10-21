UŽIVO Greda spašava Atletico na samom početku

Bilbao

Prihod od nogometne utakmice Baskije i Palestine ide u Pojas Gaze

Prihod od prodaje ulaznica za ovu utakmicu, koja je nastala s jasnim ciljem solidarnosti kako bi se zahtijevao i obranio mir, bit će doniran nevladinoj organizaciji koja radi na humanitarnim naporima u Gazi, izvijestio je savez