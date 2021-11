Perišić oduševio u pobjedi: Džeko zabio dva gola, Šahtar ispao iz Europe

Nogometaši Intera korak su do plasmana u osminu finala Lige prvaka nakon što su u susretu 5. kola D skupine na San Siru pobijedili Šahtar 2:0.

Talijanski prvak će za nekoliko sati doznati hoće li osminu finala osigurati večeras ili će kartu za nastavak natjecanja ipak loviti u zadnjem kolu.

Naime, ako Sheriff u drugom susretu iz ove skupine ne osvoji tri boda protiv Real Madrida, Talijani idu dalje.

Pobjedu Nerazzurrima donio je Edin Džeko postigavši oba gola (61, 67), drugog na asistenciju Ivana Perišića. Zanimljivo, bila je ovo četvrta utakmica ovih klubova u Ligi prvaka, te prva na kojoj je bilo golova.

Inter je dominirao od prve minute, no u prvom poluvremenu nije uspio slomio obranu ukrajinskog sastva.

Prvu priliku imao je Nicolo Barella no nije bio precizan. U 25. minuti hrvatski reprezentativac Ivan Perišić je zabio pogodak, no pokazalo se kako je asistent Matteo Darmian bio u zaleđu. Perišić je bio opasan i u 30. minuti, no vratar Anatoli Trubin je bio spreman.

U 37. minuti odličnu priliku je imao i Lautaro Martinez, ali je ukrajinski vratar ponovo izašao kao pobjednik.

Interu je poništen gol i u 58. minuti, Martínez je zabio, ali uz prekršaj. Ipak, tri minute kasnije ukrajinska obrana je popustila, a Džeko je zabio za 1:0 lijepim udarcem s ruba kaznenog prostora.

Šest minuta kasnije Džeko je svojim drugim golom prelomio utakmicu. Perišić je savršeno centrirao, a BiH napadač bez problema zabio u praznu mrežu.

Marcelo Brozović je igrao cijeli susret za Inter, dok je Perišić na terenu proveo 86. minuta.

U drugom susretu ove skupine kasnije se sastaju Sheriff i Real Madrid.

Inter sada vodi sa 10 bodova, Real Madrid im devet, Sheriff šest, a Šahtar jedan bod.

U skupini C Ajax je u istanbulu pobijedio Bešiktaš sa 2:1 ostvarivši petu pobjedu. Nizozemski velikan je i prije ovog kola osigurao prolaz, a sada i prvo mjesto u skupini.

Domaćin je poveo golom Rachida Ghezzala u 22. minuti iz kaznenog udarca, a oba gola za goste zabio je Sebastien Haller (54,69) koji je tako stigao do brojke od devet golova ove sezone u LP, koliko je zabio i napadač Bayerna Robert Lewandowski.

Domaćin je već u 11. minuti mogao do vodstva, no Valentin Rosier je pogodio okvor gola. Uzvratio je David Neres dvije minute kasnije, ali je pucao pored gola.

Bešiktaš je poveo u 22. minuti iz kaznenog udarca. Noussair Mazraoui je igrao rukom, sudac Irfan Peljto je provjerio situaciju pokazavši na bijelu točku, a Ghezzal mirno realizirao penal za vodstvo. Četiri minute kasnije Dušan Tadić je mogao izjednačiti, u 28. je bio blizu izjednačenja i Mohamed Daramy, no obojica su bila neprecizna.

U 34. minuti Alex Teixeira je imao veliku priliku za 2:0, no nije bilo promjene rezultata.

Gosti su uspjeli izjednačiti u 54. minuti, a pogodak je postigao Sebastien Haller. Martinez je uputio fantastičnu loptu kroz "srce" domaće momčad do Tagliafica koji je nesebično dodao Halleru, a ovaj lagano zabio u praznu mrežu.

Samo četiri minute kasnije Haller je mogao preokrenuti rezultat, ali je pucao preko gola. No, u 69. minuti reprezentativac Obale Bjelokosti nije promašio. Svojim devetim golom ove sezone doveo je Kopljanike u vodstvo koje su zadržali do kraja.

Domagoj Vida je igrao cijeli susret za Bešiktaš koji više nema nikakvih izgleda za "europsko proljeće".

U drugom susretu iz ove skupine večeras se sastaju Sporting i Borussia Dortmund.

Ajax vodi na ljestvici sa 15 bodova, dok Borussia i Sporting imaju po šest bodova. Bešiktaš je posljednji na "nuli".