Je li Hrvatska trebala napustiti postolje da ne bi slušala himnu agresorske Jugoslavije?

Svijet u 1995. godini... Zaživio je Schengenski sporazum. Započeo je prvi Rusko-čečenski rat. Američka vlada prestala je financirati NSFNET, čime je internet postao potpuno privatna stvar. Ubijen je izraelski premijer Yitzhak Rabin. Ajax je osvojio Ligu prvaka. Rođena je zlatna olimpijka Sara Kolak. U Grčkoj se igralo Europsko prvenstvo u košarci... Za nas od početka neugodno natjecanje jer je, iako još pod jakim političkim sankcijama, pravo nastupa stekla i tadašnja SR Jugoslavija. To je kao kad bi sada na nekom natjecanju najednom osvanuli – Rusi.

Za taj presedan zaslužan je bio, kažu, jedan od najutjecajnijih ljudi u povijesti europske košarke, Bora Stanković. Četiri godine ranije pripomogao je i da se hrvatska reprezentacija nađe na Igrama u Barceloni. Eurobasket se odigrava manje-više po predviđanjima, sve do polufinala. Skraćena Jugoslavija izborila je finale pobijedivši domaćina i čekala ishod dvoboja Hrvatske i Litve. Marčiulionis i Sabonis donijeli su prevagu u završnici. Nikad manje razočaranje. Izbjegnut je neugodan susret s predstavnicima zemlje čije vojske i paravojske još drže trećinu hrvatskog teritorija, siju smrt po BiH. Prvenstvo se, naime, "uguralo" između Bljeska i Oluje.

Hrvatska je prepuna izbjeglica, od kojih mnogi gube nadu da će više vidjeti svoj dom. Život u gradovima poput Zadra, Šibenika, Slavonskog Broda, Karlovca ili Siska zapravo je jako težak. Po Martićevoj naredbi, bombardiran je i Zagreb. Hrvatska osvaja svoju, pokazat će se, posljednju medalju u košarci. Izbornik je mladi Aco Petrović, a završnicu su iznijeli Marić, Mršić, Žurić, Vranković i Komazec kojem je na crti za slobodna bacanja ruka "otpala", dok su Kukoč i Rađa navijali s klupe. Finale između Litve i SR Jugoslavije je mučno, na rubu teškog incidenta kad Litvanci zgroženi sudačkim kriterijem u jednom trenutku odbiju dalje igrati – dvorana krcata uglavnom grčkim fanovima zdušno, ali uzaludno navija za njih. Jugoslavija kao favorit s trenerima Ivkovićem i Obradovićem te vrlo moćnim timom ipak zasluženo osvaja, a hrvatski košarkaši pričekali su da se podijele srebra Litvancima i odmah napustili svečanost, ne želeći slušati himnu agresora.

Iz današnje perspektive, mogli su i ostati, jer nikad u povijesti nije se dogodilo da se od zvižduka i urlanja cijele dvorane ne čuje nijedan takt pjesme. Da se izvodi himna moglo se zaključiti samo po otvaranju usta Divca i Đorđevića koji su zlato posvetili "herojskom narodu srpske Krajine". Puno godina poslije, kad odnosi barem među sportašima dođu na koliko-toliko normalnu razinu, gotovo da neće biti hrvatskog svjedoka tog čina koji bi se našao u Beogradu a da ne bi krenuo odgovarati na pitanje "a zašto ste napustili postolje 1995.". Logično, svatko se češe gdje ga svrbi. Tu bi onda krenula neka nemušta, nepotrebna pravdanja "znate, ne znam ni sam kako je do toga došlo, netko je rekao, pa naredili su nam, danas ne bih...". I to puno govori o karakteru naše košarke koja je kasnije u ABA ligi razvila i jedan vrlo zanimljiv slučaj stockholmskog sindroma, ono kad žrtve zavole svog mučitelja.

Danas, kad se vratimo u to vrijeme i te prijelomne godine, hrvatskoj košarci možemo puno toga zamjeriti. Stalne promjene recimo, 1992. je u Barceloni repku vodio Skansi, zatim 1993. na EP-u Novosel, onda 1994. na SP-u Gjergja, pa 1995. Aco, na Igrama u Atlanti 1996. opet Skansi, a nastavilo se i dalje s Medvedecom, Božićem... Takav "kolodvor" ni Amerikanci ne bi preživjeli. Možemo zamjeriti i borbu za vlast, paradu taština, nebrigu za razvoj sporta, rana povlačenja asova, izostanak čak i u natruhama nečega što bi se zvalo kult reprezentacije. Ali zadnje što bismo mogli zamjeriti jest to što su ti akteri tada, tog 3. srpnja, prije točno 30 godina, napustili postolje. Pričati danas kako je to bio nesmotren ili čak nesportski čin licemjerno je kao kad biste sad rekli Ukrajincima "bilo bi u redu da poslušate rusku himnu". Da, evo trče.

Je li tako bilo naređeno "s vrha" ili su tako željeli igrači koji su se mjesec dana poslije penjali na oslobođenu Kninsku tvrđavu, danas je nevažno. Odluka je, tko god ju je donio, bila ispravna i logična, a svako drugo tumačenje bilo bi vađenje iz konteksta vremena. Da se ne lažemo, mi se tada očima nismo mogli vidjeti i izbjegavali smo se na svakom koraku. A neispravna su bila "čaranja" o njezinim posljedicama. Hrvatska uopće nije kažnjena zbog te odluke, ni formalno, a kamoli na neke druge, vradžbinske načine. Slom košarke može zahvaliti samo vlastitoj nebrizi i nesposobnosti. I ponekim zabludama.